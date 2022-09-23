Лига наций23 сентября 2022, 15:10 |
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Бригада Катерины Монзуль будет работать на матче Лиги наций
Украинки рассудят матч между сборными Сан-Марино и Эстонии
23 сентября 2022, 15:10 |
232
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На матче Лиги наций между сборными Сан-Марино и Эстонии, который состоится 26 сентября в Серравалле, будет работать украинская судейская бригада.
Главным арбитром встречи будет Екатерина Монзуль.
На линиях ей будут помогать Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Анастасия Романюк.
Ранее Монзуль была также назначена судьей на матч отбора ЧМ-2023.
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