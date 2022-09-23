Бригада Катерины Монзуль будет работать на матче Лиги наций

На матче Лиги наций между сборными Сан-Марино и Эстонии, который состоится 26 сентября в Серравалле, будет работать украинская судейская бригада.

Главным арбитром встречи будет Екатерина Монзуль.

На линиях ей будут помогать Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Анастасия Романюк.

Ранее Монзуль была также назначена судьей на матч отбора ЧМ-2023.