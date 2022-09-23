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Лига наций
23 сентября 2022, 15:10 |
232
0

Бригада Катерины Монзуль будет работать на матче Лиги наций

Украинки рассудят матч между сборными Сан-Марино и Эстонии

23 сентября 2022, 15:10 |
232
0
Бригада Катерины Монзуль будет работать на матче Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Монзуль

На матче Лиги наций между сборными Сан-Марино и Эстонии, который состоится 26 сентября в Серравалле, будет работать украинская судейская бригада.

Главным арбитром встречи будет Екатерина Монзуль.

На линиях ей будут помогать Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Анастасия Романюк.

Ранее Монзуль была также назначена судьей на матч отбора ЧМ-2023.

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Катерина Монзуль сборная Сан-Марино по футболу сборная Эстонии по футболу Лига наций Марина Стрелецкая Светлана Грушко Анастасия Романюк
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Источник Динамо Киев от Шурика
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