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Чемпионат мира
03 сентября 2022, 00:19 | Обновлено 03 сентября 2022, 00:27
56
0

Украинки получили назначения на матчи отбора женского ЧМ-2023

Востребованными оказались Катерина Монзуль и Людмила Тельбух

03 сентября 2022, 00:19 | Обновлено 03 сентября 2022, 00:27
56
0
Украинки получили назначения на матчи отбора женского ЧМ-2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Монзуль

Сразу две украинские судей будут судить предстоящие встречи отборочного раунда женского ЧМ-2023, которые состоятся 6 сентября.

Рефери игры в группе I Уэльс - Словения будет Екатерина Монзуль из Харькова. Ее помощниками на линиях будут Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Резервный арбитр – Анастасия Романюк.

На матче Казахстан - Эстония в этой же отборочной группы обязанности арбитра выполнит 34-летняя Людмила Тельбух, которая родом из Симферополя. Ее помощниками на линиях выступят Александра Вдовина и Ирина Чайка. Четвертый судья – Екатерина Усова.

Напомним, Монзуль вместе со Стрелецкой минувшим летом судили четыре встречи на женском чемпионате Европы-2022. Украинки, помимо двух матчей группового этапа и четвертьфинала, отсудили также финальную игру Евро между командами Англии и Германии.

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Катерина Монзуль Людмила Тельбух
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Источник Sport.ua
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