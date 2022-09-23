Экс-игрок национальной сборной передал Украине два автомобиля скорой помощи

Экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко передал два автомобиля скорой помощи на нужды страны.

Об этом он сообщил в своем Twitter:

«Мы купили эти машины скорой помощи благодаря всем вам. Они направляются в Украину спасать жизнь. Большое спасибо всем за ваш вклад. Я верю, что Украина будет свободной и независимой. Слава Украине».

Ранее Евгений прокомментировал поражение сборной Украины в матче против Шотландии.