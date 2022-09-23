Экс-игрок национальной сборной передал Украине два автомобиля скорой помощи
Евгений Левченко внес свой вклад
Экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко передал два автомобиля скорой помощи на нужды страны.
Об этом он сообщил в своем Twitter:
«Мы купили эти машины скорой помощи благодаря всем вам. Они направляются в Украину спасать жизнь. Большое спасибо всем за ваш вклад. Я верю, что Украина будет свободной и независимой. Слава Украине».
Ранее Евгений прокомментировал поражение сборной Украины в матче против Шотландии.
We bought these ambulances thanks to all of you. They are on their way to Ukraine to save lives. Thank you all so much for your contributions.— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) September 22, 2022
I believe that Ukraine will be free and independent. Glory to Ukraine!🇺🇦 pic.twitter.com/bzSelwY1tB
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