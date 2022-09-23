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Сборная УКРАИНЫ
23 сентября 2022, 14:40 |
980
1

Экс-игрок национальной сборной передал Украине два автомобиля скорой помощи

Евгений Левченко внес свой вклад

23 сентября 2022, 14:40 |
980
1
Экс-игрок национальной сборной передал Украине два автомобиля скорой помощи
Instagram. Евгений Левченко

Экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко передал два автомобиля скорой помощи на нужды страны.

Об этом он сообщил в своем Twitter:

«Мы купили эти машины скорой помощи благодаря всем вам. Они направляются в Украину спасать жизнь. Большое спасибо всем за ваш вклад. Я верю, что Украина будет свободной и независимой. Слава Украине».

Ранее Евгений прокомментировал поражение сборной Украины в матче против Шотландии.

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фото Евгений Левченко сборная Украины по футболу российско-украинская война
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Serhiy Vyhryst
Тобто зараз вона не незалежна ?
Слово не горобець.
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