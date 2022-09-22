Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Второй тайм мы полностью провалили»
Специалист считает, что нам не хватило травмированных игроков
Экс-хавбек «Гронингена» и сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал унизительное поражение сборной Украины в матче Лиги наций против Шотландии (0:3).
«Нужно признать, что второй тайм мы полностью провалили. Шотландцы играли быстрее, агрессивнее, сильнее и заслужили эту победу.
Стандарты – хаос, нужно разбирать, кто с кем играет. Делаем скидку на ситуацию в украинском чемпионате и отсутствие Зины и Шапы. Забарного и Миколенко тоже очень не хватало», – написал Левченко в твиттере.
Отметим, что сборная Украины ни разу не попала в створ ворот соперников.
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