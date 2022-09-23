РОТАНЬ: «Национальная сборная – приоритет. Они решают, кого нам отдать»

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань оценил состав команды перед матчами плей-офф отбора Евро-2023:

«Наверное, не нужно нагнетать из-за отсутствия некоторых игроков в связи с вызовом в национальную сборную – у нас есть состав, который есть. Надо от этого идти дальше, есть ситуации.



Я с самого начала говорил, что национальная сборная – приоритет. Они будут решать, кого нам отдать. Поэтому мы должны не заострять на этом внимание, должны думать о матчах 23 и 27 числа.

Конечно, сейчас мы очень довольны, что они играют в национальной сборной, и очень удачно играют. И показывают, что это действительно игроки, заслуживающие вызова в национальную сборную. Поэтому удовлетворены ими. И также будем стремиться к тому, чтобы больше игроков, которые сейчас находятся в молодежке, чтобы они завтра попали в национальную сборную».

Отметим, что уже сегодня, 23 сентября, в 19:00 по Киеву молодежная сборная Украины сыграет против своих сверстников из Словакии.