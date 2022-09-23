Тренер Металлиста: «Команда в положительной атмосфере готовится к матчам»

И.о. главного тренера «Металлиста» Олег Ратий рассказал, что у его подопечных все хорошо — они тренируются в Карпатах, атмосфера в коллективе добродушная.

«Мы выбрали это место [в Карпатах], потому что здесь несколько тише, чем в городе. Ребята уезжают, общаются и в такой хорошей, позитивной атмосфере мы готовимся к матчам.

После игры с «Колосом» (1:0, 11 сентября) команда получила несколько выходных дней, ребята отдохнули. Когда мы собрались, провели тестирование, оценили состояние футболистов и на основе этого провели работу. Несколько дней работали в режиме двухразовых тренировок. Венцом этой работы была [товарищеская] игра с «Минаем» (1:2). То есть ребята играли под погрузкой, и мы считаем, что они сыграли хорошо.

Эта игра вообще была очередной тренировкой. Мы особо не обращали внимания на игру футболистов в этом матче, нам нужно было посмотреть, как ребята переносят нагрузку, как они будут работать с мячом после нагрузки.

Кадровая ситуация? Почти все ребята работают в основной группе, только Виталий Федорив еще работает в отдельности. Но врачи обещают, что через день-два он уже вернется к работе в основной группе», — поделился Ратий.

«Металлист» в таблице УПЛ занимает 6 место с 7 очками. 1 октября харьковскую команду ждет встреча с «Шахтером».