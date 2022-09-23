Ротань и его команда. Поедет ли молодежная сборная Украины на Евро-2023

Молодежная сборная Украины по футболу близка к выходу на Евро U-21. Украинцам осталось сделать последний шаг – победить в стыковых матчах Словакию. Матчи запланированы на 23 и 27 сентября.

Ротань эволюционирует, как тренер

Руслана Ротаня сильно критиковали после первого отбора, а когда стало что-то выходить, то начали не замечать успехов молодого тренера. Очень жаль, потому что молодежная сборная с рулевым Ротанем очень успешно провела последние два года.

Ротань сразу после назначения стал мишенью критики, потому что он возглавил «молодежку» вместо Александра Петракова, выигравшего перед этим молодежный чемпионат мира. Было бы логично, чтобы Александр Васильевич со своими подопечными сделал следующий шаг и начал работать с «молодежкой». Но, несмотря на выигрыш чемпионата мира, Петраков получил сборную 2003 года и начал новый цикл с юношескими командами.

Наставником молодежной сборной стал Ротань, потому что это было решение тогдашнего наставника национальной команды Андрея Шевченко. Он хотел видеть систему, и чтобы национальные и молодежные команды играли по одной схеме. Ротань у Шевченко был капитаном команды, мог даже оказаться в тренерском штабе вместо Рауля Рианчо, но пошел работать в молодежную сборную.



УАФ. Руслан Ротань

Действительно, Ротань провалил первый отборочный цикл. Вернее, первую его часть. Украинцы не имели ни игры, ни результата. Пытались доминировать на поле, играть первым номером, но ничего из этого не получалось. Руслан Петрович хотел что-то строить, но на это банально не было времени.

Одной из главных сильных сторон «молодежки» является раздевалка. Игроки максимально объединены единой целью и доверяют тренеру. Все это очень напоминает «Днепр», где Ротань был капитаном команды. Наставник для них, скорее, не тренер, а старший товарищ, который может поддержать, дать совет, вдохновить, но не критиковать. Следует создать условия, чтобы игроки показывали свои лучшие качества.

Стиль сборной от доминирующего перешел к рациональному. Подопечные Ротаня отказались от идеи долго контролировать мяч, а пытались быстро переходить середину поля и упростить игру в защите. Что позволило избегать ненужных ошибок.

Уже во второй части прошлого отбора молодежка взяла реванш за разгром от Румынии, потеряла гостевую победу над лидером группы – сборной Дании. Успехи продолжились в следующем отборе – украинцы досрочно заняли второе место, потеряв всего 7 очков. Из провалов - только фиаско в пригороде Парижа, где все решило не очень нужное удаление Таловерова при счете 0:0 в конце первого тайма. Далее Франция разгромила соперника – 5:0.

Звездные форварды не оправдывают авансов

Поколения, участвовавшие в Евро, выглядели убедительнее нынешнего. 2005 год – Артем Милевский, Александр Алиев, Дмитрий Чигринский, Андрей Пятов, Тарас Михалик. 2011 год – Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Роман Зозуля, Артем Кравец, Сергей Кривцов. Сейчас о талантах такого уровня говорить нельзя. Всё очень скромно. На отдельных позициях не хватает игроков.

Два основных вратаря – динамовец Руслан Нещерет и «горняк» Анатолий Трубин. Безальтернативный Алексей Сыч из «Кортрейка» на правом фланге обороны. В центре обороны начинали с Максимом Таловеровым и Арсением Батаговым. Первый играл где-то в Чехии, а у Батагова не было игровой практики в «Днепре-1». Затем к ним присоединились динамовцы Антон Боль и Александр Сирота. Левый фланг за игроком «Динамо» Константином Вивчаренко.

Опорная зона – игроки из системы «Динамо» Богдан Билошевский, Николай Михайленко и Владимир Бражко. Выше – Артем Бондаренко, Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив. При поддержке в стыках молодого поколения – Олега Очеретько и Егора Ярмолюка. Проблемы были с вингерами. У Ротаня их было фактически два – Михаил Мудрик и Александр Назаренко. Первый - уже игрок национальной команды, а второй не может набрать форму в «Днепре-1». Единственной альтернативой является игрок «Миная» Кулиев. Максим Брагару и Максим Хлань не вызваны на стыки. Ротань также на флангах использовал активно Судакова. Там может сыграть также Влад Ванат.



УАФ. Даниил Сикан и Руслан Ротань

В атаке одни звездные имена – Владислав Супряга, Николай Кухаревич, Даниил Сикан, Владислав Ванат, Богдан Вьюнник. Но никто так и не смог утвердиться на этой позиции. Были какие-то отдельные удачные матчи, но в целом, сильного форварда не хватало. Супряга травмирован. Остальные стабильно не играют за свои клубы.

Кто лидер команды? Бондаренко. Именно полузащитник Шахтера является мозговым центром команды и фактически ведет ее игру.

Украина – безоговорочный фаворит в матче против Словакии

Украине повезло со жребием. Нам не попалась Хорватия, у которой очень мощный состав. Мы избежали тяжелого перелета в Исландию и особых погодных условий там. Нам досталась самая слабая команда среди возможных – Словакия. Словаки стали вторыми в группе только потому, что россиян дисквалифицировали. Победителем стала Испания. Опередить Мальту, Литву и Северную Ирландию – достижения так себе. Кроме двух поражений от испанцев, у Словакии есть проигрыш в гостях от Северной Ирландии. Но шапками забрасывать не стоит. Дома словаки дважды забили в ворота Испании.

Словакия – маленькая и не очень футбольная страна. Здесь преобладает хоккей. Уровень местного чемпионата невысок. Лучшие таланты уезжают покорять Европу, особенно Италию. Большинство игроков «молодежки» выступает как раз дома. Главная звезда – запасной форвард «Специи» Давид Стрелец. Также следует выделить капитана команды – Петера Покорны. Контракт опорника Словакии принадлежит «Реал Сосьедаду», но в нынешнем сезоне он конкурирует с украинцем Евгением Макаренко за место в составе венгерского «Фехервара» на правах аренды. Воспитывался Покорны в системе австрийского «Зальцбурга». Летом игроком швейцарского «Люцерна» стал центральный полузащитник Якуб Кадак. Лидером защиты является Якуб Обер из «Сампдории», но в текущем сезоне он выступает за «Кальяри». Тренирует команду Ярослав Кентос, до этого работавший с «Жилиной».

Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Кентос

В игре Словакии нет ничего особенного. Это очень неэстетичная команда, играющая через физическую борьбу, длинные передачи. Сами не играют и не дают играть другим. Ищут ошибки соперника или навязывают борьбу и получают результат. Сила этой команды в дисциплине, командных действиях. Индивидуальное мастерство хромает на две ноги.

Здесь главное, чтобы Украина не проиграла своим проблемам. Мы играем без матча дома. В матче против «Селтика» повреждение получил Судаков. Очень нужно, чтобы он восстановился. Проблемы вингеров. Присутствие Мудрика могло бы снять множество вопросов. Но он уже в национальной команде и готовится к матчам ЛН. Я понимаю, что молодежный футбол – это возможность попасть во взрослый, но Украина не так часто играет на Евро. Потому нужно делать исключения для таких матчей. Благо, хотя Трубина отпустили помочь молодежной сборной.

Илья Забарный не имел никакого отношения к молодежной сборной. Проблем с качеством и количество центрбеков у Ротаня нет. Потому этот вопрос поднимать не стоит.

Если украинцы будут играть на том же уровне, что на групповой стадии квалификации, никаких проблем с выходом на Евро не будет.