Алаба травмировался в матче Лиги наций с командой Франции
Есть потери и в стане французов
В поединке 5-го тура групповой стадии Лиги наций между сборными Франции и Австрии (2:0), который состоялся накануне, 22 сентября, австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба травмировался. Он был заменен на 70-й минуте.
Впрочем, поле он покидал без видимых усилий, что говорит о том, что травма, вероятно, у него не серьезная.
Стоит заметить, что в прошедшем матче травмы получили и два футболиста сборной Франции — голкипер Майк Меньян и защитник Жюль Кунде.
Сборная Австрии в таблице группы А1 занимает последнее место, имея 4 очка. Лидирууют Хорватия (10 пунктов) и Дания (9 очков). Третья позиция у Франции, у которой 5 баллов.
В заключительном туре 25 сентября Австрия примет дома Хорватию, Франция отправится в гости к Дании.
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