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  4. Михаил МУДРИК: «Меня вообще не волнует, что пишут в интернете»
Сборная УКРАИНЫ
23 сентября 2022, 12:25 | Обновлено 23 сентября 2022, 12:51
695
8

Михаил МУДРИК: «Меня вообще не волнует, что пишут в интернете»

Хавбек донецкого «Шахтера» и сборной Украины поделился своими планами

23 сентября 2022, 12:25 | Обновлено 23 сентября 2022, 12:51
695
8
Михаил МУДРИК: «Меня вообще не волнует, что пишут в интернете»
ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

21-летний уроженец Краснограда, что в Харьковской области, Михаил Мудрик признал интерес к себе со стороны многих европейских клубов, но заявил, что сейчас у него другие приоритеты.

«Знаете, я думаю, что многие молодые футболисты мечтают попасть в топ-чемпионат — я не исключение. Меня вообще не волнует, что пишут в интернете, не слежу за слухами, а полностью сконцентрирован на игре за «Шахтер» и сборную Украины.

Конечно, если есть возможность, я смотрю матчи топ-чемпионатов. Очень мощно и сильно играет «Бавария», как всегда великолепный футбол показывает «Манчестер Сити». Но у меня большую симпатию вызывает игра лондонского «Арсенала» — талантливый тренер, молодые индивидуально сильные футболисты, которые играют в красивый и современный футбол», — рассказал Михаил Мудрик.

Как известно, Мудрик стал обладателем самой низкой оценки за матч Шотландия — Украина в Лиге Наций.

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сборная Украины по футболу Михаил Мудрик
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Источник Sportarena
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Комментарии 8
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Сначала надо выиграть УПЛ   
ТРИ раза подряд
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+2
terhoha
Який топ-чемпіонат. У колгосп хіба.
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+1
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kylt_lichnosti
мудрик лох
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0
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romanchik.8409
Молодец, Михаил..Работай и все прийдёт 
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-3
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