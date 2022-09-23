Михаил МУДРИК: «Меня вообще не волнует, что пишут в интернете»
Хавбек донецкого «Шахтера» и сборной Украины поделился своими планами
21-летний уроженец Краснограда, что в Харьковской области, Михаил Мудрик признал интерес к себе со стороны многих европейских клубов, но заявил, что сейчас у него другие приоритеты.
«Знаете, я думаю, что многие молодые футболисты мечтают попасть в топ-чемпионат — я не исключение. Меня вообще не волнует, что пишут в интернете, не слежу за слухами, а полностью сконцентрирован на игре за «Шахтер» и сборную Украины.
Конечно, если есть возможность, я смотрю матчи топ-чемпионатов. Очень мощно и сильно играет «Бавария», как всегда великолепный футбол показывает «Манчестер Сити». Но у меня большую симпатию вызывает игра лондонского «Арсенала» — талантливый тренер, молодые индивидуально сильные футболисты, которые играют в красивый и современный футбол», — рассказал Михаил Мудрик.
Как известно, Мудрик стал обладателем самой низкой оценки за матч Шотландия — Украина в Лиге Наций.
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