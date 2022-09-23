Мальдини выступил с уничижительным для Роналду признанием
Легендарный экс-защитник «Милана» не внес португальца в свой список топ-футболистов
54-летний Паоло Мальдини, ранее защищавший цвета не только «Милана», а и сборной Италии, назвал тройку лучших футболистов, которых он когда-либо видел. Занимательно, что в свой список бывший игрок не включил португальского форварда Криштиану Роналду – обладателя пяти «Золотых мячей».
По версии Мальдини, в топ-3 футболистов вошли аргентинцы Лионель Месси и Диего Марадона, а также бразилец Роналдо.
Напомним, сейчас Мальдини занимает должность технического директора «Милана».
Ранее не лестно о Роналду отозвался экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано.
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