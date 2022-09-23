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Италия
23 сентября 2022, 12:00 | Обновлено 23 сентября 2022, 12:12
885
0

Мальдини выступил с уничижительным для Роналду признанием

Легендарный экс-защитник «Милана» не внес португальца в свой список топ-футболистов

23 сентября 2022, 12:00 | Обновлено 23 сентября 2022, 12:12
885
0
Мальдини выступил с уничижительным для Роналду признанием
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

54-летний Паоло Мальдини, ранее защищавший цвета не только «Милана», а и сборной Италии, назвал тройку лучших футболистов, которых он когда-либо видел. Занимательно, что в свой список бывший игрок не включил португальского форварда Криштиану Роналду – обладателя пяти «Золотых мячей».

По версии Мальдини, в топ-3 футболистов вошли аргентинцы Лионель Месси и Диего Марадона, а также бразилец Роналдо.

Напомним, сейчас Мальдини занимает должность технического директора «Милана».

Ранее не лестно о Роналду отозвался экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано.

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Источник Sportskeeda
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