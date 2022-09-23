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  4. Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Работа в Дженоа не добавила позитивных эмоций Шевченко»
Италия
23 сентября 2022, 11:57 |
116
0

Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Работа в Дженоа не добавила позитивных эмоций Шевченко»

Специалист – о перспективах Андрея Шевченко после разрыва контракта с итальянским клубом

23 сентября 2022, 11:57 |
116
0
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Работа в Дженоа не добавила позитивных эмоций Шевченко»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный поделился мнением о расторжении контракта Андреем Шевченко с итальянским «Дженоа».

«Я лично думаю, что Шевченко и руководство «Дженоа» договорились о выплате части компенсации. На этом основании он имеет право принимать другую команду. Возможно, Андрей решил найти общий язык с клубом и получить определенные неустойки. Думаю, это ближе к истине.

Могу сказать, что работа в «Дженоа» Андрею Шевченко позитивных эмоций не добавила, но это футбол. Сборная Италии при Манчини выиграла Евро, а потом проиграла Северной Македонии и не попала на чемпионат мира. У нас такая профессия», - сказал Грозный.

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ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа расторгла контракт с Андреем Шевченко
Андрей Шевченко Дженоа расторжение контракта Вячеслав Грозный
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Источник FanDay
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