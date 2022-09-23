Гендиректор Кривбасса: «Юридические нюансы не позволяют подписать новичков»

Генеральный директор криворожского «Кривбасса» Владимир Баенко прокомментировал закрытие летнего трансферного окна.

«Вчера в полночь закрылось трансферное окно в Украине. Этим летом в клубе осталось всего около десяти футболистов, но, несмотря на это, всего за два месяца нам многое удалось. В Кривбассе появился тренер топ-уровня, клуб подписал 15 новых футболистов, и это только в основной команде, а еще практически с нуля была укомплектована команда U-19 и значительно усилился женский «Кривбасс». И самое главное, что все это было достигнуто в нелегкое для всей страны время.

Следует заметить, что закрытие трансферного окна не означает, что в клубе в ближайшее время не будет новичков. Есть определенные юридические нюансы, которые не позволяют нам объявить о подписании новых исполнителей и презентовать их. Также есть несколько футболистов, обладающих статусом свободных агентов и входящих в сферу интересов клуба. Потому, как любит подчеркивать наш медиа-отдел после презентации каждого нового игрока «Кривбасса»: To be continued», - сказал Баенко.