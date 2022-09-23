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  4. Скауты клубов АПЛ просматривали игроков сборной Украины в Глазго
Лига наций
23 сентября 2022, 10:48 |
258
0

Скауты клубов АПЛ просматривали игроков сборной Украины в Глазго

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23 сентября 2022, 10:48 |
258
0
Скауты клубов АПЛ просматривали игроков сборной Украины в Глазго
Getty Images/Global Images Ukraine

На матче Лиги наций Шотландия – Украина (3:0) в Глазго присутствовали скауты нескольких клубов английской Премьер-лиги.

По данным источника, на трибунах были замечены селекционеры «Арсенала», «Челси», «Брентфорда», «Брайтона», «Эвертона», «Лидса», «Ньюкасла», «Вест Хэма» и «Вулверхэмптона».

Издание отмечает, что из украинских игроков скаутов наиболее интересовал вингер «Шахтера» Михаил Мудрик, который лидирует в Лиге чемпионов по системе гол+пас.

Также специалисты просматривали центрального защитника «Щахтера» Николая Матвиенко и вингера «Динамо» Виктора Цыганкова.

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сборная Украины по футболу сборная Шотландии по футболу Лига наций Шотландия - Украина Михаил Мудрик
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Источник 90min
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