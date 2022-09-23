Златко ДАЛИЧ: «На такое способны только выдающиеся команды»
Наставник сборной Хорватии – о двух победах над Данией
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу над Данией (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций.
«Дания – очень хорошая команда. Обыграть ее дважды за три месяца – большое достижение. На такое способны только выдающиеся команды.
Мы дали самим себе возможность решить свою судьбу в последнем туре. Поражение в Осиеке от Австрии все еще причиняет нам страдания. Мы поедем за победой. Нужно быть спокойными. Посмотрим, что произойдет», - сказал Далич.
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