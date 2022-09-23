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Лига наций
23 сентября 2022, 10:09 | Обновлено 23 сентября 2022, 10:15
285
0

Златко ДАЛИЧ: «На такое способны только выдающиеся команды»

Наставник сборной Хорватии – о двух победах над Данией

23 сентября 2022, 10:09 | Обновлено 23 сентября 2022, 10:15
285
0
Златко ДАЛИЧ: «На такое способны только выдающиеся команды»
Getty Images/Global Images Ukraine. Златко Далич

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу над Данией (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций.

«Дания – очень хорошая команда. Обыграть ее дважды за три месяца – большое достижение. На такое способны только выдающиеся команды.

Мы дали самим себе возможность решить свою судьбу в последнем туре. Поражение в Осиеке от Австрии все еще причиняет нам страдания. Мы поедем за победой. Нужно быть спокойными. Посмотрим, что произойдет», - сказал Далич.

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Златко Далич Лига наций сборная Хорватии по футболу сборная Дании по футболу
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Источник УЕФА
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