Златко ДАЛИЧ: «На такое способны только выдающиеся команды»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу над Данией (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций.

«Дания – очень хорошая команда. Обыграть ее дважды за три месяца – большое достижение. На такое способны только выдающиеся команды.

Мы дали самим себе возможность решить свою судьбу в последнем туре. Поражение в Осиеке от Австрии все еще причиняет нам страдания. Мы поедем за победой. Нужно быть спокойными. Посмотрим, что произойдет», - сказал Далич.