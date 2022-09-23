Мбаппе вошел в десятку лучших бомбардиров сборной Франции
Нападающий «ПСЖ» улучшил свой голевой показатель в сборной
23-летний Килиан Мбаппе в матче 5-го тура Лиги наций УЕФА Франция – Австрия (2:0) стал автором одного из голов. Теперь на его счету 28 точных ударов в форме национальной команды.
Он поднялся на 10 место в реестре бомбардиров сборной Франции. Мбаппе теперь делит данную позицию с Юрием Джоркаеффом.
Если Килиан продолжит забивать, то вскоре сможет опередить Жюста Фонтена и Жан-Пьера Папена, у которых по 30 голов.
Лучшим бомбардиром французской сборной является Тьерри Анрии, у которого 51 гол. В топ-3 также входят Ольвье Жиру (48 голов) и Антуан Гризманн (42 гола).
25 сентября сборная Франции в заключительном матче групповой стадии Лиги наций сыграет с Данией.
Ранее стало известно, что мадридский «Реал» якобы принял решение навсегда отказаться от подписания Килиана Мбаппе.
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