Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе вошел в десятку лучших бомбардиров сборной Франции
Франция
23 сентября 2022, 09:22 | Обновлено 23 сентября 2022, 09:27
111
0

Мбаппе вошел в десятку лучших бомбардиров сборной Франции

Нападающий «ПСЖ» улучшил свой голевой показатель в сборной

23 сентября 2022, 09:22 | Обновлено 23 сентября 2022, 09:27
111
0
Мбаппе вошел в десятку лучших бомбардиров сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

23-летний Килиан Мбаппе в матче 5-го тура Лиги наций УЕФА Франция – Австрия (2:0) стал автором одного из голов. Теперь на его счету 28 точных ударов в форме национальной команды.

Он поднялся на 10 место в реестре бомбардиров сборной Франции. Мбаппе теперь делит данную позицию с Юрием Джоркаеффом.

Если Килиан продолжит забивать, то вскоре сможет опередить Жюста Фонтена и Жан-Пьера Папена, у которых по 30 голов.

Лучшим бомбардиром французской сборной является Тьерри Анрии, у которого 51 гол. В топ-3 также входят Ольвье Жиру (48 голов) и Антуан Гризманн (42 гола).

25 сентября сборная Франции в заключительном матче групповой стадии Лиги наций сыграет с Данией.

Ранее стало известно, что мадридский «Реал» якобы принял решение навсегда отказаться от подписания Килиана Мбаппе.

По теме:
Ральф РАНГНИК: «Очень надеемся, что Франция не выиграет у Дании»
Марко АРНАУТОВИЧ: «На чемпионате мира Франция сыграет главную роль»
Орельен ТЧУАМЕНИ: «Все игроки хотели показать себя по-настоящему»
Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Казахстанцы напомнили, откуда на беларусь готовилось нападение
Футбол | 22 сентября 2022, 18:21 8
ФОТО. Казахстанцы напомнили, откуда на беларусь готовилось нападение
ФОТО. Казахстанцы напомнили, откуда на беларусь готовилось нападение

Мемный плакат болельщиков Казахстана с матча их сборной против беларуси

Хорватия – Дания – 2:1. Битва за первое место. Видео голов и обзор матча
Футбол | 23 сентября 2022, 03:12 0
Хорватия – Дания – 2:1. Битва за первое место. Видео голов и обзор матча
Хорватия – Дания – 2:1. Битва за первое место. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало нидерландского полузащитника Лонвейка
Футбол | 22.09.2022, 18:23
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало нидерландского полузащитника Лонвейка
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало нидерландского полузащитника Лонвейка
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа расторгла контракт с Андреем Шевченко
Футбол | 22.09.2022, 14:24
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа расторгла контракт с Андреем Шевченко
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа расторгла контракт с Андреем Шевченко
Сборная Украины U-17 разгромно проиграла в спарринге Александрии
Футбол | 23.09.2022, 03:23
Сборная Украины U-17 разгромно проиграла в спарринге Александрии
Сборная Украины U-17 разгромно проиграла в спарринге Александрии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УСИК: «В конце девятого раунда с Джошуа я действительно пропустил и плыл»
УСИК: «В конце девятого раунда с Джошуа я действительно пропустил и плыл»
22.09.2022, 12:20 1
Бокс
Шотландия – Украина – 3:0. Ужасный футбол. Видео голов и обзор матча
Шотландия – Украина – 3:0. Ужасный футбол. Видео голов и обзор матча
22.09.2022, 00:03 2
Футбол
Стала известна заявка сборной Украины на матч против Шотландии
Стала известна заявка сборной Украины на матч против Шотландии
21.09.2022, 11:27 14
Футбол
Болезненный реванш. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Шотландии
Болезненный реванш. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Шотландии
21.09.2022, 23:43 106
Футбол
В россии назвали свою цифру убитых в войне против Украины
В россии назвали свою цифру убитых в войне против Украины
21.09.2022, 12:40 5
Война
Источник: Нападающий Фенербахче станет игроком киевского Динамо
Источник: Нападающий Фенербахче станет игроком киевского Динамо
22.09.2022, 11:40 16
Футбол
Усик рассказал, сколько еще боев планирует провести
Усик рассказал, сколько еще боев планирует провести
22.09.2022, 13:40
Бокс
В россии готовы к аннексии новых территорий Украины
В россии готовы к аннексии новых территорий Украины
21.09.2022, 16:11
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности