Мбаппе вошел в десятку лучших бомбардиров сборной Франции

23-летний Килиан Мбаппе в матче 5-го тура Лиги наций УЕФА Франция – Австрия (2:0) стал автором одного из голов. Теперь на его счету 28 точных ударов в форме национальной команды.

Он поднялся на 10 место в реестре бомбардиров сборной Франции. Мбаппе теперь делит данную позицию с Юрием Джоркаеффом.

Если Килиан продолжит забивать, то вскоре сможет опередить Жюста Фонтена и Жан-Пьера Папена, у которых по 30 голов.

Лучшим бомбардиром французской сборной является Тьерри Анрии, у которого 51 гол. В топ-3 также входят Ольвье Жиру (48 голов) и Антуан Гризманн (42 гола).

25 сентября сборная Франции в заключительном матче групповой стадии Лиги наций сыграет с Данией.

Ранее стало известно, что мадридский «Реал» якобы принял решение навсегда отказаться от подписания Килиана Мбаппе.