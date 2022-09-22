Источник: Реал навсегда отказался от подписания Мбаппе
Двери в мадридский клуб для форварда «ПСЖ» закрыты
Мадридский «Реал» больше не будет предпринимать попыток подписать Килиана Мбаппе. Руководство «Реала» крайне недовольно тем, как форвард повел себя летом, когда решил продлить контракт с «ПСЖ».
В Мадриде считают, что Мбаппе использовал «Реал» для того, чтобы выбить более выгодные условия от «ПСЖ». Также в клубе не уверены, что в будущем фанаты «Реала» положительно воспримут переход Мбаппе.
Напомним, Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года. В нынешнем сезоне на счету форварда 10 голов в 9 матчах во всех турнирах.
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