Источник: Реал навсегда отказался от подписания Мбаппе

Мадридский «Реал» больше не будет предпринимать попыток подписать Килиана Мбаппе. Руководство «Реала» крайне недовольно тем, как форвард повел себя летом, когда решил продлить контракт с «ПСЖ».

В Мадриде считают, что Мбаппе использовал «Реал» для того, чтобы выбить более выгодные условия от «ПСЖ». Также в клубе не уверены, что в будущем фанаты «Реала» положительно воспримут переход Мбаппе.

Напомним, Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года. В нынешнем сезоне на счету форварда 10 голов в 9 матчах во всех турнирах.