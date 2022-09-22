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  4. Источник: Реал навсегда отказался от подписания Мбаппе
Франция
22 сентября 2022, 19:20 |
611
1

Источник: Реал навсегда отказался от подписания Мбаппе

Двери в мадридский клуб для форварда «ПСЖ» закрыты

22 сентября 2022, 19:20 |
611
1
Источник: Реал навсегда отказался от подписания Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» больше не будет предпринимать попыток подписать Килиана Мбаппе. Руководство «Реала» крайне недовольно тем, как форвард повел себя летом, когда решил продлить контракт с «ПСЖ».

В Мадриде считают, что Мбаппе использовал «Реал» для того, чтобы выбить более выгодные условия от «ПСЖ». Также в клубе не уверены, что в будущем фанаты «Реала» положительно воспримут переход Мбаппе.

Напомним, Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года. В нынешнем сезоне на счету форварда 10 голов в 9 матчах во всех турнирах.

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Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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Serhii P.
Мбаппе плювати на "Реал" - він колотить бабло і став найбільш оплачуваним футьолістом світу.
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