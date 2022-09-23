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Лига наций
23 сентября 2022, 08:57 | Обновлено 23 сентября 2022, 09:08
183
0

Ральф РАНГНИК: «Очень надеемся, что Франция не выиграет у Дании»

Наставник сборной Австрии – о перспективах команды сохранить прописку в элитном дивизионе Лиги наций

23 сентября 2022, 08:57 | Обновлено 23 сентября 2022, 09:08
183
0
Ральф РАНГНИК: «Очень надеемся, что Франция не выиграет у Дании»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ральф Рангник

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник прокомментировал поражение от Франции (0:2) в матче 5-го тура Лиги наций.

«Мы могли бы уже уступать в первом тайме, но то, как мы пропустили первый гол, было крайне досадно. В таких играх всегда важно, кто забьет первый гол. В воскресенье мы сделаем все, чтобы выиграть матч, и очень надеемся, что Франция не выиграет у Дании», - сказал Рангник.

Франция набрала 5 очков и поднялась на 3-е место в группе А. Австрия (4 очка) – на 4-й позиции.

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Ральф Рангник Лига наций сборная Австрии по футболу сборная Франции по футболу
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Источник УЕФА
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