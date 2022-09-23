Ральф РАНГНИК: «Очень надеемся, что Франция не выиграет у Дании»

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник прокомментировал поражение от Франции (0:2) в матче 5-го тура Лиги наций.

«Мы могли бы уже уступать в первом тайме, но то, как мы пропустили первый гол, было крайне досадно. В таких играх всегда важно, кто забьет первый гол. В воскресенье мы сделаем все, чтобы выиграть матч, и очень надеемся, что Франция не выиграет у Дании», - сказал Рангник.

Франция набрала 5 очков и поднялась на 3-е место в группе А. Австрия (4 очка) – на 4-й позиции.