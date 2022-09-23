Ральф РАНГНИК: «Очень надеемся, что Франция не выиграет у Дании»
Наставник сборной Австрии – о перспективах команды сохранить прописку в элитном дивизионе Лиги наций
Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник прокомментировал поражение от Франции (0:2) в матче 5-го тура Лиги наций.
«Мы могли бы уже уступать в первом тайме, но то, как мы пропустили первый гол, было крайне досадно. В таких играх всегда важно, кто забьет первый гол. В воскресенье мы сделаем все, чтобы выиграть матч, и очень надеемся, что Франция не выиграет у Дании», - сказал Рангник.
Франция набрала 5 очков и поднялась на 3-е место в группе А. Австрия (4 очка) – на 4-й позиции.
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