Эпицентр подписал сына экс-игрока сборной Украины

«Эпицентр» заключил контракт с защитником Тарасом Горилым. В хмельницком клубе игрок взял себе 30-й номер.

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21-летний футболист – воспитанник академии «Днепра». Также он выступал за СК «Днепр-1» и «Никополь».

Отметим, что Тарас является сыном известного бывшего футболиста сборной Украины и экс-тренера молодежной сборной Украины Владимира Горилого.

«Эпицентр» выступает в группе А Первой лиги Украины. После четырех матчей команда из Хмельницкой области занимает третье место в турнирной таблице.

Напомним, в августе «Эпицентр» подписал пятерых новичков.