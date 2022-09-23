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Украина. Премьер лига
23 сентября 2022, 08:18 | Обновлено 23 сентября 2022, 09:10
1524
0

Эпицентр подписал сына экс-игрока сборной Украины

Тарас Горилый взял себе 30-й номер

23 сентября 2022, 08:18 | Обновлено 23 сентября 2022, 09:10
1524
0
Эпицентр подписал сына экс-игрока сборной Украины
ФК Эпицентр

«Эпицентр» заключил контракт с защитником Тарасом Горилым. В хмельницком клубе игрок взял себе 30-й номер.

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21-летний футболист – воспитанник академии «Днепра». Также он выступал за СК «Днепр-1» и «Никополь».

Отметим, что Тарас является сыном известного бывшего футболиста сборной Украины и экс-тренера молодежной сборной Украины Владимира Горилого.

«Эпицентр» выступает в группе А Первой лиги Украины. После четырех матчей команда из Хмельницкой области занимает третье место в турнирной таблице.

Напомним, в августе «Эпицентр» подписал пятерых новичков.

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Источник Sportarena
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