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Украина. Вторая лига
26 августа 2022, 03:30 | Обновлено 26 августа 2022, 03:31
36
0

Эпицентр подписал пятерых новичков

Клуб из Каменец-Подольского продолжает усиливаться перед стартом нового сезона

26 августа 2022, 03:30 | Обновлено 26 августа 2022, 03:31
36
0
Эпицентр подписал пятерых новичков
ФК Ворскла. Юрий Глущук

ФК «Эпицентр» подписал пятерых новичков.

За клуб, который теперь будет представлять Каменец-Подольский, буду выступать: полузащитник Кирилл Костенко и нападающий Руслан Буряк из «Подолья», полузащитник Юрий Глущук из «Олимпика», вратарь Роман Жмурко из «Горняка-Спорт» и защитник Дмитрий Шевченко из «ВПК-Агро».

В начале августа в Каменце-Подольском открыли обновленный после капитального ремонта стадион им. Г.А. Тонкочеева. Сообщалось, что на нем будет проводить свои домашние матчи в новом сезоне ФК «Эпицентр».

«Эпицентр» выступит в группе А Первой лиги в сезоне 2022/23. Старт чемпионата страны во втором по силе дивизионе запланирован на 27 августа.

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Источник Sportarena
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