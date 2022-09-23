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Лига наций
23 сентября 2022, 07:57 | Обновлено 23 сентября 2022, 08:07
138
0

Марко АРНАУТОВИЧ: «На чемпионате мира Франция сыграет главную роль»

Форвард сборной Австрии – о поражении в матче Лиги наций

23 сентября 2022, 07:57 | Обновлено 23 сентября 2022, 08:07
138
0
Марко АРНАУТОВИЧ: «На чемпионате мира Франция сыграет главную роль»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Арнаутович

Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович прокомментировал поражение от Франции (0:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций.

«Франция – действующий чемпион мира, и на предстоящем чемпионате мира эта сборная также сыграет главную роль. Вы видели, что у них игроки мирового класса. В воскресенье мы играем с Хорватией дома и, конечно, хотим победить, хотя это будет тяжелая игра», - сказал Арнаутович.

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Марко Арнаутович Лига наций сборная Франции по футболу сборная Австрии по футболу
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Источник УЕФА
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