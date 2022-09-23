Лига наций23 сентября 2022, 07:57 | Обновлено 23 сентября 2022, 08:07
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Марко АРНАУТОВИЧ: «На чемпионате мира Франция сыграет главную роль»
Форвард сборной Австрии – о поражении в матче Лиги наций
23 сентября 2022, 07:57 | Обновлено 23 сентября 2022, 08:07
138
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Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович прокомментировал поражение от Франции (0:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций.
«Франция – действующий чемпион мира, и на предстоящем чемпионате мира эта сборная также сыграет главную роль. Вы видели, что у них игроки мирового класса. В воскресенье мы играем с Хорватией дома и, конечно, хотим победить, хотя это будет тяжелая игра», - сказал Арнаутович.
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