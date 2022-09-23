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Лига наций
23 сентября 2022, 07:39 | Обновлено 23 сентября 2022, 07:56
26
0

Орельен ТЧУАМЕНИ: «Все игроки хотели показать себя по-настоящему»

Хавбек сборной Франции – о победе над Австрией

23 сентября 2022, 07:39 | Обновлено 23 сентября 2022, 07:56
26
0
Орельен ТЧУАМЕНИ: «Все игроки хотели показать себя по-настоящему»
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени

Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени прокомментировал победу над Австрией (2:0) в матче 5-го тура групповой стадии Лиги наций.

«Мы были полны решимости показать себя с другой стороны. Все игроки хотели показать себя по-настоящему. Условия были не оптимальными, но когда ты на поле, больше ничего не важно. Играть в центре поля с Фофана было комфортно. Вы могли видеть наше взаимопонимание, я рад за него», - сказал Тчуамени.

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Источник УЕФА
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