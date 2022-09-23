Орельен ТЧУАМЕНИ: «Все игроки хотели показать себя по-настоящему»

Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени прокомментировал победу над Австрией (2:0) в матче 5-го тура групповой стадии Лиги наций.

«Мы были полны решимости показать себя с другой стороны. Все игроки хотели показать себя по-настоящему. Условия были не оптимальными, но когда ты на поле, больше ничего не важно. Играть в центре поля с Фофана было комфортно. Вы могли видеть наше взаимопонимание, я рад за него», - сказал Тчуамени.