24 сентября в 16:00 сборная Украины проведет в Ереване выездной матч 5-го тура Лиги наций против национальной команды Армении.

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Украина занимает на втором месте в группе (7 очков), лидером является Шотландия (9 пунктов). После матча в Ереване у сине-желтых будет решающий поединок против Шотландии в Кракове (27 сентября).

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча

Лига наций. Турнирная таблица группы B1

Армения – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча – на телеканалах ICTV, Интер, 1+1 и Суспільне, а также на YouTube УАФ.