Армения – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 сентября в 16:00 видеотрансляцию матча 5-го тура Лиги наций
24 сентября в 16:00 сборная Украины проведет в Ереване выездной матч 5-го тура Лиги наций против национальной команды Армении.
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Украина занимает на втором месте в группе (7 очков), лидером является Шотландия (9 пунктов). После матча в Ереване у сине-желтых будет решающий поединок против Шотландии в Кракове (27 сентября).
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
Лига наций. Турнирная таблица группы B1
Армения – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча – на телеканалах ICTV, Интер, 1+1 и Суспільне, а также на YouTube УАФ.
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