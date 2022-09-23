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Лига наций
Армения
24.09.2022 16:00 - : -
УКРАИНА
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Лига наций
23 сентября 2022, 06:42 | Обновлено 23 сентября 2022, 07:00
433
0

Армения – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 сентября в 16:00 видеотрансляцию матча 5-го тура Лиги наций

23 сентября 2022, 06:42 | Обновлено 23 сентября 2022, 07:00
433
0
Армения – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

24 сентября в 16:00 сборная Украины проведет в Ереване выездной матч 5-го тура Лиги наций против национальной команды Армении.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украина занимает на втором месте в группе (7 очков), лидером является Шотландия (9 пунктов). После матча в Ереване у сине-желтых будет решающий поединок против Шотландии в Кракове (27 сентября).

  • Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча

Лига наций. Турнирная таблица группы B1

Армения – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча – на телеканалах ICTV, Интер, 1+1 и Суспільне, а также на YouTube УАФ.

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Источник Sport.ua
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