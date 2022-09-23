Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лихтенштейн – Андорра – 0:2. Битва карликов. Видео голов и обзор матча
Лига наций
Лихтенштейн
22.09.2022, FT 0 : 2
Андорра
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
23 сентября 2022, 05:43 | Обновлено 23 сентября 2022, 06:03
17
0

Лихтенштейн – Андорра – 0:2. Битва карликов. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций

23 сентября 2022, 05:43 | Обновлено 23 сентября 2022, 06:03
17
0
Лихтенштейн – Андорра – 0:2. Битва карликов. Видео голов и обзор матча
Twitter

В матче 5-го тура Лиги наций Лихтенштейн проиграл Андорре (0:2) битву карликов.

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций.

Лихтенштейн – Андорра – 0:2. Битва карликов. Видео голов и обзор матча

Голы: Росас, 4, Сервос, 80.

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Жоан Сервос (Андорра).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Росас (Андорра).
По теме:
Турция – Лихтенштейн – 3:3. Как забил Жерсон Родригеш. Видео голов и обзор
Литва – Фарерские острова – 1:1. Видео голов и обзор матча
Словакия – Азербайджан – 1:2. Драматичная концовка. Видео голов и обзор
Лига наций видео голов и обзор сборная Лихтенштейна по футболу сборная Андорры по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо дозаявило на сезон двух игроков
Футбол | 22 сентября 2022, 16:05 3
Динамо дозаявило на сезон двух игроков
Динамо дозаявило на сезон двух игроков

В заявку включены Владислав Кулач и Бенито

Турнирные таблицы. Нидерланды почти в финале четырех. Итоги дня Лиги наций
Футбол | 23 сентября 2022, 00:10 0
Турнирные таблицы. Нидерланды почти в финале четырех. Итоги дня Лиги наций
Турнирные таблицы. Нидерланды почти в финале четырех. Итоги дня Лиги наций

Вечером 22 сентября состоялись матчи 5-го тура Лиги наций

37-летний Вавринка обыграл 1-ю ракетку россии
Теннис | 22.09.2022, 21:45
37-летний Вавринка обыграл 1-ю ракетку россии
37-летний Вавринка обыграл 1-ю ракетку россии
ФОТО. Казахстанцы напомнили, откуда на беларусь готовилось нападение
Футбол | 22.09.2022, 18:21
ФОТО. Казахстанцы напомнили, откуда на беларусь готовилось нападение
ФОТО. Казахстанцы напомнили, откуда на беларусь готовилось нападение
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало нидерландского полузащитника Лонвейка
Футбол | 22.09.2022, 18:23
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало нидерландского полузащитника Лонвейка
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало нидерландского полузащитника Лонвейка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «А что вы ожидали? Нас и от ЧМ-2026 отстранят»
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «А что вы ожидали? Нас и от ЧМ-2026 отстранят»
21.09.2022, 07:40 14
Футбол
Усик рассказал, сколько еще боев планирует провести
Усик рассказал, сколько еще боев планирует провести
22.09.2022, 13:40
Бокс
УСИК: «В конце девятого раунда с Джошуа я действительно пропустил и плыл»
УСИК: «В конце девятого раунда с Джошуа я действительно пропустил и плыл»
22.09.2022, 12:20 1
Бокс
Петраков назвал стартовый состав сборной Украины на матч с Шотландией
Петраков назвал стартовый состав сборной Украины на матч с Шотландией
21.09.2022, 20:24 25
Футбол
В россии назвали свою цифру убитых в войне против Украины
В россии назвали свою цифру убитых в войне против Украины
21.09.2022, 12:40 5
Война
Украина – на втором месте. Как выглядит турнирная таблица Лиги наций
Украина – на втором месте. Как выглядит турнирная таблица Лиги наций
22.09.2022, 00:47 9
Футбол
Худший матч Петракова, или Почему Украина проиграла Шотландии
Худший матч Петракова, или Почему Украина проиграла Шотландии
22.09.2022, 11:42 44
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
21.09.2022, 03:40 2
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности