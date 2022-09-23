Лига наций
22.09.2022, FT 0 : 2
Лига наций23 сентября 2022, 05:43 | Обновлено 23 сентября 2022, 06:03
17
0
Лихтенштейн – Андорра – 0:2. Битва карликов. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций
23 сентября 2022, 05:43 | Обновлено 23 сентября 2022, 06:03
17
0
В матче 5-го тура Лиги наций Лихтенштейн проиграл Андорре (0:2) битву карликов.
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций.
Лихтенштейн – Андорра – 0:2. Битва карликов. Видео голов и обзор матча
Голы: Росас, 4, Сервос, 80.
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Жоан Сервос (Андорра).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Росас (Андорра).
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