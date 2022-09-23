Лига наций
22.09.2022, FT 1 : 1
Лига чемпионов23 сентября 2022, 04:47 | Обновлено 23 сентября 2022, 05:07
47
0
Литва – Фарерские острова – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций
23 сентября 2022, 04:47 | Обновлено 23 сентября 2022, 05:07
47
0
В матче 5-го тура Лиги наций Литва и Фареры сыграли вничью (1:1).
Литва заняла последнее место в группе и сыграет в плей-аут за право сохранения прописки в дивизионе.
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций.
Литва – Фарерские острова – 1:1. Видео голов и обзор матча
Голы: Сливка, 41 – Андреасен, 22.
События матча
42’
ГОЛ ! Мяч забил Выкинтас Сливка (Литва).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Якуп Андреасен (Фарерские острова).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 сентября 2022, 00:10 0
Вечером 22 сентября состоялись матчи 5-го тура Лиги наций
Теннис | 22 сентября 2022, 21:45 7
Стэн вышел в четвертьфинал турнира в Меце
Футбол | 22.09.2022, 14:24
Футбол | 22.09.2022, 20:21
Футбол | 22.09.2022, 07:17
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.09.2022, 20:24 25
21.09.2022, 03:40 2
21.09.2022, 12:40 5
21.09.2022, 07:40 14
22.09.2022, 11:40 15
22.09.2022, 00:47 9
22.09.2022, 00:15 26
21.09.2022, 11:35