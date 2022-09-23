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Лига наций
Литва
22.09.2022, FT 1 : 1
Фарерские острова
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Лига чемпионов
23 сентября 2022, 04:47 | Обновлено 23 сентября 2022, 05:07
47
0

Литва – Фарерские острова – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций

23 сентября 2022, 04:47 | Обновлено 23 сентября 2022, 05:07
47
0
Литва – Фарерские острова – 1:1. Видео голов и обзор матча
lff.lt

В матче 5-го тура Лиги наций Литва и Фареры сыграли вничью (1:1).

Литва заняла последнее место в группе и сыграет в плей-аут за право сохранения прописки в дивизионе.

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций.

Литва – Фарерские острова – 1:1. Видео голов и обзор матча

Голы: Сливка, 41 – Андреасен, 22.

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Выкинтас Сливка (Литва).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Якуп Андреасен (Фарерские острова).
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Источник Sport.ua
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