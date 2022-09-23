В матче 5-го тура Лиги наций Литва и Фареры сыграли вничью (1:1).

Литва заняла последнее место в группе и сыграет в плей-аут за право сохранения прописки в дивизионе.

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций.

Литва – Фарерские острова – 1:1. Видео голов и обзор матча

Голы: Сливка, 41 – Андреасен, 22.