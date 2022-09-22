Тухелю грозит депортация из Великобритании

Экс-наставник лондонского «Челси» Томас Тухель должен покинуть пределы Великобритании в течение 90 дней после увольнения из клуба. Данный термин должен быть выдержан, так как Великобритания не является членом Европейского Союза.

Сообщается, что 49-летний Тухель оказался в подвешенном состоянии после увольнения из стана «пенсионеров». У тренера теперь есть 90 дней, чтобы уехать в Европу или любое другое место, что позволит ему избежать депортации из Великобритании. Источник утверждает, что миграционной службе вопрос пребывания Томаса Тухеля в стране якобы взяли под особый контроль.

Тухель, как известно, возглавлял «Челси» с января 2021 года. Уволен он был 7 сентября после того, как днем ранее «аристократы» в 1-м туре Лиги чемпионов проиграли в Загребе местному «Динамо» со счетом 0:1. Новым главным лондонцев стал бывший наставник «Брайтона» Грэм Поттер.