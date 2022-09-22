ЯРМОЛЕНКО: «Мы теряли мяч на своей половине, что и нужно было сопернику»

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко объяснил причины поражения сборной Шотландии (0:3) в матче Лиги наций:

«Было видно, что шотландцы сменили тактику, играли по-другому, не давали нам спокойно разыгрывать мяч, как это было в предыдущей игре три месяца назад. Они нашли противодействие нашим сильным качествам, на которых мы любим работать, работе с мячом.

Во втором тайме мы подстраивались под их действия, пошла эмоциональная игра. А это их стихия – без контроля мяча, атака на атаку. Хотя у нас не было много атак, мы теряли мяч на своей половине поля, что и требовалось сопернику. После наших ошибок шотландцы создавали свои опасные моменты.

Ничего еще не завершено, впереди две игры. Надо сделать выводы, посмотреть, что мы делали не так. Что-то нужно улучшить, чтобы лучше выходить из обороны, когда нас прессингуют, потому что и в игре с Ирландией команда соперника хорошо прессинговала. Конечно, мы поддерживаем друг друга. Так всегда было, и так будет».