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  4. ЯРМОЛЕНКО: «Шотландия заслужила победу, а нам нужно посидеть, подумать»
Лига наций
22 сентября 2022, 10:57 | Обновлено 22 сентября 2022, 10:58
1596
10

ЯРМОЛЕНКО: «Шотландия заслужила победу, а нам нужно посидеть, подумать»

Вингер оценил поражение от Шотландии

22 сентября 2022, 10:57 | Обновлено 22 сентября 2022, 10:58
1596
10
ЯРМОЛЕНКО: «Шотландия заслужила победу, а нам нужно посидеть, подумать»
uaf.ua

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко дал оценку разгромному поражение 0:3 в матче Лиги наций против Шотландии.

«Как и ожидалось, мы играли против сильного соперника. Знали их сильные качества, но прямо сейчас сложно разбирать матч. Будем смотреть и разбираться. Думаю, разберем игру и сделаем выводы. Соперник победил заслуженно, создали много моментов. В группе еще ничего не закончено. У нас есть еще два матча, все в наших руках. Нужно побеждать в двух матчах».

«Претензий по самоотдаче быть не должно, ребята все отдавались на поле, но это футбол, такое случается. Повторю, что все в наших руках, есть две встречи».

«Соперник не давал нам разыгрывать мяч так, как это было в прошлом нашем матче. Забрали у нас сильные качества, и мы подстроились под их футбол во втором тайме. А нам нужно посидеть, подумать и сделать выводы», - сказал Ярмоленко.

24 сентября команда сыграет против Армении.

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Андрей Ярмоленко Шотландия - Украина Лига наций сборная Украины по футболу
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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 10
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alekos59
Губошлеп, ты нам шо обещал ??? На колени  и вокруг поля футбольного  !!! Вместе со всей федерацией  !!!
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+2
luceorius
Мудрика продати, решту ( крім легіонерів ) - на фронт, включаючи Петракова.
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+1
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nick07
а що другий тайм ви грали? 
вчора на полі було стадо "гравців" і збірна Шотландії. 
Так, звісно що ще все попереду, і шанси є, але вчора  могли гарантувати собі перемогу в групі.
Ну і щодо самого Ярмоленка - на жаль, але він вже повний матч не витягує, а тим більше коли суперник силовий. 
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+1
dassin
Гол престижу не поклав навіть, хоча б у свої ворота
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0
Andrew Tv
Ну что вы их ругаете. Как могут так и играют, а лучших нету. Этих может даже в Англию позвать. И они будут бороться за место в основном составе
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0
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Умник
Вам надо не 5+ отели, не чартер самолеты.
А как в начале 90-х икарус автобус. Гостиница где кровати деревянные.
Вернитесь на землю, вы такие же смертные как и мы.
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0
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