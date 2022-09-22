ЯРМОЛЕНКО: «Шотландия заслужила победу, а нам нужно посидеть, подумать»

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко дал оценку разгромному поражение 0:3 в матче Лиги наций против Шотландии.

«Как и ожидалось, мы играли против сильного соперника. Знали их сильные качества, но прямо сейчас сложно разбирать матч. Будем смотреть и разбираться. Думаю, разберем игру и сделаем выводы. Соперник победил заслуженно, создали много моментов. В группе еще ничего не закончено. У нас есть еще два матча, все в наших руках. Нужно побеждать в двух матчах».

«Претензий по самоотдаче быть не должно, ребята все отдавались на поле, но это футбол, такое случается. Повторю, что все в наших руках, есть две встречи».

«Соперник не давал нам разыгрывать мяч так, как это было в прошлом нашем матче. Забрали у нас сильные качества, и мы подстроились под их футбол во втором тайме. А нам нужно посидеть, подумать и сделать выводы», - сказал Ярмоленко.

24 сентября команда сыграет против Армении.