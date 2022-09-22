ЯРМОЛЕНКО: «Шотландия заслужила победу, а нам нужно посидеть, подумать»
Вингер оценил поражение от Шотландии
Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко дал оценку разгромному поражение 0:3 в матче Лиги наций против Шотландии.
«Как и ожидалось, мы играли против сильного соперника. Знали их сильные качества, но прямо сейчас сложно разбирать матч. Будем смотреть и разбираться. Думаю, разберем игру и сделаем выводы. Соперник победил заслуженно, создали много моментов. В группе еще ничего не закончено. У нас есть еще два матча, все в наших руках. Нужно побеждать в двух матчах».
«Претензий по самоотдаче быть не должно, ребята все отдавались на поле, но это футбол, такое случается. Повторю, что все в наших руках, есть две встречи».
«Соперник не давал нам разыгрывать мяч так, как это было в прошлом нашем матче. Забрали у нас сильные качества, и мы подстроились под их футбол во втором тайме. А нам нужно посидеть, подумать и сделать выводы», - сказал Ярмоленко.
24 сентября команда сыграет против Армении.
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вчора на полі було стадо "гравців" і збірна Шотландії.
Так, звісно що ще все попереду, і шанси є, але вчора могли гарантувати собі перемогу в групі.
Ну і щодо самого Ярмоленка - на жаль, але він вже повний матч не витягує, а тим більше коли суперник силовий.
А как в начале 90-х икарус автобус. Гостиница где кровати деревянные.
Вернитесь на землю, вы такие же смертные как и мы.