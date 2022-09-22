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Лига наций
Латвия
22.09.2022, FT 1 : 2
Молдова
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Лига наций
22 сентября 2022, 22:08 | Обновлено 22 сентября 2022, 22:35
143
0

Латвия — Молдова — 1:2. Выездной успех молдован. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги наций

22 сентября 2022, 22:08 | Обновлено 22 сентября 2022, 22:35
143
0
Латвия — Молдова — 1:2. Выездной успех молдован. Видео голов и обзор матча
FMF

В матче 5-го тура Лиги наций в группе 1 Дивизиона D молдавская команда добилась важной победы на поле сборной Латвии — 2:1.

Победив в Риге, сборная Молдовы с 10 очками занимает 2 место в квартете, и сможет до последнего бороться с командой Латвии (12 пунктов) за победу в группе.

Латвия — Молдова — 1:2. Выездной успех молдаван. Видео голов и обзор матча

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Источник Sport.ua
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