Лига наций22 сентября 2022, 22:08 | Обновлено 22 сентября 2022, 22:35
143
0
Латвия — Молдова — 1:2. Выездной успех молдован. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Лиги наций
22 сентября 2022, 22:08 | Обновлено 22 сентября 2022, 22:35
143
0
В матче 5-го тура Лиги наций в группе 1 Дивизиона D молдавская команда добилась важной победы на поле сборной Латвии — 2:1.
Победив в Риге, сборная Молдовы с 10 очками занимает 2 место в квартете, и сможет до последнего бороться с командой Латвии (12 пунктов) за победу в группе.
Латвия — Молдова — 1:2. Выездной успех молдаван. Видео голов и обзор матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 22 сентября 2022, 12:20 0
Украинский боксер – о самом сложном моменте боя
Футзал | 22 сентября 2022, 13:59 3
Главный тренер сборной Украины по футзалу – о недавних матчах
Футбол | 22.09.2022, 19:37
Футбол | 22.09.2022, 11:40
Футбол | 22.09.2022, 18:21
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.09.2022, 21:10
20.09.2022, 21:15
21.09.2022, 20:24 25
22.09.2022, 00:03 2
21.09.2022, 11:27 14
20.09.2022, 22:55 3
20.09.2022, 16:18 24
21.09.2022, 09:38 18