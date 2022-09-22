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Лига наций
Латвия
22.09.2022, FT 1 : 2
Молдова
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Лига наций
22 сентября 2022, 21:07 | Обновлено 22 сентября 2022, 21:18
186
0

Лига наций. Молдова в гостях обыграла Латвию

Молдавская команда прервала победную серию прибалтов

22 сентября 2022, 21:07 | Обновлено 22 сентября 2022, 21:18
186
0
Лига наций. Молдова в гостях обыграла Латвию
FMF

Голы Ревенко и Николэеску позволили сборной Молдовы выиграть на поле Латвии в матче 5-го тура Лиги наций в группе 1 Дивизиона D. У хозяев гол престижа забил Икауниекс, отличившийся в середине второго тайма.

Победив, команда Молдовы с 10 очками занимает 2 место в таблице группы 1. Лидирует Латвия, у которой 12 пунктов. Проиграв, латыши прервали серию из четырех победных поединков.

Лига наций. Дивизион D. Группа 1

Латвия – Молдова – 1:2

Голы: Ревенко, 26 (0:1). Николэеску, 45 (0:2). Икауниекс, 55 (1:2).

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Источник Sport.ua
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