Лига наций. Молдова в гостях обыграла Латвию
Молдавская команда прервала победную серию прибалтов
Голы Ревенко и Николэеску позволили сборной Молдовы выиграть на поле Латвии в матче 5-го тура Лиги наций в группе 1 Дивизиона D. У хозяев гол престижа забил Икауниекс, отличившийся в середине второго тайма.
Победив, команда Молдовы с 10 очками занимает 2 место в таблице группы 1. Лидирует Латвия, у которой 12 пунктов. Проиграв, латыши прервали серию из четырех победных поединков.
Лига наций. Дивизион D. Группа 1
Латвия – Молдова – 1:2
Голы: Ревенко, 26 (0:1). Николэеску, 45 (0:2). Икауниекс, 55 (1:2).
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