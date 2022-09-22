Ван Гал презентовал в сборной Нидерландов 38-летнего голкипера-дебютанта

Решением наставника сборной Нидерландов Луи ван Гала в матче 5-го тура Лиги наций в Дивизионе А с командой Польши место в воротах «оранжевых» получил 38-летний Ремко Пасвер из амстердамского «Аякса». Для уроженца Энсхеде это первая официальная игра в форме национальной команды.

Матч Польша – Нидерланды начался в столице Польши, Варшаве, в 21:45 по киевскому времени.

Команда ван Гала, имея 10 очков, занимает 1 место в таблице группы 4 Дивизиона А. Поляки идут третьими с 4-мя пунктами. Второе место у Бельгии, имеющей 7 очков. Замыкает квартет Уэльс, у которого 1 балл.