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  4. Ван Гал презентовал в сборной Нидерландов 38-летнего голкипера-дебютанта
Лига наций
22 сентября 2022, 21:50 | Обновлено 22 сентября 2022, 21:59
915
0

Ван Гал презентовал в сборной Нидерландов 38-летнего голкипера-дебютанта

Впервые за сборную страны играет Ремко Пасвер

22 сентября 2022, 21:50 | Обновлено 22 сентября 2022, 21:59
915
0
Ван Гал презентовал в сборной Нидерландов 38-летнего голкипера-дебютанта
Getty Images/Global Images Ukraine. Ремко Пасвер

Решением наставника сборной Нидерландов Луи ван Гала в матче 5-го тура Лиги наций в Дивизионе А с командой Польши место в воротах «оранжевых» получил 38-летний Ремко Пасвер из амстердамского «Аякса». Для уроженца Энсхеде это первая официальная игра в форме национальной команды.

Матч Польша – Нидерланды начался в столице Польши, Варшаве, в 21:45 по киевскому времени.

Команда ван Гала, имея 10 очков, занимает 1 место в таблице группы 4 Дивизиона А. Поляки идут третьими с 4-мя пунктами. Второе место у Бельгии, имеющей 7 очков. Замыкает квартет Уэльс, у которого 1 балл.

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Источник Sport.ua
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