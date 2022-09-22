УЕФА не будет расширять чемпионат Европы до 32 команд. Названа причина
Телевещательные компании заявили, что отборочные турниры будут обесценены
УЕФА собирается отказаться от планов по расширению до 32 команд турнира Евро-2028, который, как ожидается, пройдет в Великобритании и Ирландии. Теперь число команд останется на уровне 24 для финального турнира в 2028 году.
Европейский руководящий орган планировал еще одно расширение Евро после увеличения с 16 до 24 команд в 2016 году. Однако рабочая группа УЕФА, которой было поручено изучить изменения, сообщила о серьезных опасениях по поводу влияния решения на трансляции отборочного турнира.
Европейские телевещатели сообщили УЕФА, что квалификационный турнир, в котором 32 из 55 команд выйдут в финал, будет иметь небольшую коммерческую ценность из-за предсказуемости многих групп и большого количества «мертвых матчей», которые ни на что не влияют. Телевещательные компании заявили, что отборочные турниры будут обесценены.
УЕФА рассматривал другие варианты, такие как переход от традиционных квалификационных групп к серии матчей на выбывание и заполнение пустоты расширенной программой Лиги наций, но это предложение также не нашло поддержки у вещательных и коммерческих партнеров.
Окончательное решение будет принято на заседании исполкома УЕФА в ноябре. Великобритания и Ирландия претендуют на право проведения Евро-2028, а финал, скорее всего, состоится на стадионе Уэмбли.
Неизбежный разворот УЕФА будет иметь серьезные последствия для заявки Великобритании на проведение Евро-2028 и станет ударом для некоторых потенциальных городов-организаторов и клубов, поскольку для турнира с участием 24 команд потребуется всего 10 арен.
Стадион «Кардифф Сити» в Кардиффе, «Виндзор Парк» в Белфасте и «Хэмпден Парк» в Глазго почти гарантированно примут игры Евро-2028, стадионы «Авива» и «Крок Парк» могут стать аренами матчей в Ирландии, в результате чего останется всего 5 английских стадионов, одним из которых будет «Уэмбли».
Исполнительный директор PFA Маэта Моланго заявил, что он обеспокоен запланированным расширением УЕФА: «Это просто вредит качеству продукта. Дети не видят лучших своих кумиров. Это реальность. Да, может быть краткосрочная финансовая выгода, но в долгосрочной перспективе мы наносим вред продукту».
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