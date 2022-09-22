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Чемпионат Европы
22 сентября 2022, 21:00 | Обновлено 22 сентября 2022, 21:16
482
0

УЕФА не будет расширять чемпионат Европы до 32 команд. Названа причина

Телевещательные компании заявили, что отборочные турниры будут обесценены

22 сентября 2022, 21:00 | Обновлено 22 сентября 2022, 21:16
482
0
УЕФА не будет расширять чемпионат Европы до 32 команд. Названа причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Стадион Уэмбли

УЕФА собирается отказаться от планов по расширению до 32 команд турнира Евро-2028, который, как ожидается, пройдет в Великобритании и Ирландии. Теперь число команд останется на уровне 24 для финального турнира в 2028 году.

Европейский руководящий орган планировал еще одно расширение Евро после увеличения с 16 до 24 команд в 2016 году. Однако рабочая группа УЕФА, которой было поручено изучить изменения, сообщила о серьезных опасениях по поводу влияния решения на трансляции отборочного турнира.

Европейские телевещатели сообщили УЕФА, что квалификационный турнир, в котором 32 из 55 команд выйдут в финал, будет иметь небольшую коммерческую ценность из-за предсказуемости многих групп и большого количества «мертвых матчей», которые ни на что не влияют. Телевещательные компании заявили, что отборочные турниры будут обесценены.

УЕФА рассматривал другие варианты, такие как переход от традиционных квалификационных групп к серии матчей на выбывание и заполнение пустоты расширенной программой Лиги наций, но это предложение также не нашло поддержки у вещательных и коммерческих партнеров.

Окончательное решение будет принято на заседании исполкома УЕФА в ноябре. Великобритания и Ирландия претендуют на право проведения Евро-2028, а финал, скорее всего, состоится на стадионе Уэмбли.

Неизбежный разворот УЕФА будет иметь серьезные последствия для заявки Великобритании на проведение Евро-2028 и станет ударом для некоторых потенциальных городов-организаторов и клубов, поскольку для турнира с участием 24 команд потребуется всего 10 арен.

Стадион «Кардифф Сити» в Кардиффе, «Виндзор Парк» в Белфасте и «Хэмпден Парк» в Глазго почти гарантированно примут игры Евро-2028, стадионы «Авива» и «Крок Парк» могут стать аренами матчей в Ирландии, в результате чего останется всего 5 английских стадионов, одним из которых будет «Уэмбли».

Исполнительный директор PFA Маэта Моланго заявил, что он обеспокоен запланированным расширением УЕФА: «Это просто вредит качеству продукта. Дети не видят лучших своих кумиров. Это реальность. Да, может быть краткосрочная финансовая выгода, но в долгосрочной перспективе мы наносим вред продукту».

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УЕФА Евро-2028 стадион Уэмбли чемпионат Европы по футболу
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Источник Daily Mail
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