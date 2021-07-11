Их будет 32. УЕФА планирует снова увеличить количество участников Евро

УЕФА планирует увеличить число участников чемпионата Европы с 24 до 32 команд. Новый формат Евро могут применить на турнире 2028 года.

Окончательное решение еще не принято. УЕФА также изучает возможность изменения формата квалификации. Предложено не проводить отдельный отборочный турнир, а в роли квалификации будет использоваться Лига наций.

Расширение до 32 команд приведет к более удобному формату финального турнира, где команды будут поделены на 8 групп по 4 команды, и по две лучших продолжат борьбу в 1/8 финала.

Напомним, что в 2016 году формат Евро был расширен с 16 до 24 команд. В 2020 году турнир проходит по всей Европе, а в 2024-м запланирован в Германии. Страна-хозяин Евро-2028 будет названа в 2024 году

11 июля в 22:00 в Лондоне пройдет финальный матч Евро-2020 между Италией и Англией.