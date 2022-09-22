Джастин ЛОНВЕЙК: «С нетерпением жду начало работы под руководством Луческу»

Новичок киевского «Динамо» Джастин Лонвейк дал первое интервью в статусе игрока «бело-синих» сразу после заключения контракта, поделившись эмоциями от перехода в киевский клуб:

— Джастин, какие эмоции сейчас испытываешь?

— Я очень счастлив присоединиться к «Динамо». Это большой шаг для меня. С нетерпением жду матчей в новой команде.

— Для тебя этот трансфер стал неожиданностью или ты ожидал смены клуба по ходу сезона?

— Конечно, было немного неожиданно, ведь летнее трансферное окно было закрыто в Дании и многих странах. Но через несколько дней я услышал об интересе со стороны «Динамо». С тех пор я с волнующим нетерпением ждал того, чтобы этот трансфер осуществился.

— Что ты знаешь о своем новом клубе, его истории?

— Знаю, что это — величайший клуб в Украине, выступления которого всегда транслируют по ТВ — в Лиге чемпионов, Лиге Европы. Это клуб, который всегда выступает в еврокубках и имеет очень большую историю, а также много болельщиков.

— Ты с нетерпением ждешь работы под руководством выдающегося тренера — Мирчи Луческу?

— Конечно! Это тренер, у которого много достижений в футболе. Действительно великий тренер. С нетерпением жду начала работы под его руководством.

— Твоя основная позиция на поле — в центре полузащиты, но в этом сезоне ты преимущественно выходишь на фланге нападения, на позиции вингера. Почему так случилось?

— Это происходило потому, что в «Виборге» не осталось игроков с опытом выступлений на позиции вингера. Поэтому мне пришлось закрывать эту позицию. Я являюсь креативным полузащитником и мог смещаться с фланга в центр и играть в свою привычную игру.

— Ты следил за новостями о войне в Украине, о том, как украинский народ защищает свою родную землю?

— Да, когда началась война, это сразу стало большим шоком для всех. В тот момент я был в Дании, но следил за новостями на нидерландских каналах. О войне говорили повсюду. Для всех это стало большим шоком. Надеюсь, что дела будут улучшаться, и в Украину вернется мир.

— Не боялся переходить в украинский клуб, учитывая, что война продолжается?

— Конечно, я об этом думал. Да, я знаю, что ситуация в стране и сейчас остается тяжелой. Но я много общался с находящимися в Киеве людьми. К счастью, положение дел в столице улучшается.

— Какой игровой номер выберешь в «Динамо»?

— Еще не решил. Нужно посмотреть, какие номера сейчас свободны.

— Кто из игроков был твоим кумиром в мире футбола?

— С детства увлекался игрой Роналдиньо. Из тех, кто играет сейчас, это Поль Погба. Они, как я, полузащитники.

— Какие цели ты ставишь перед собой в «Динамо»?

— Стать важной частью команды, приносить ей пользу, укрепить полузащиту, забивать голы. Прогрессировать, становиться лучше с каждым днем ​​и успешно завершить этот сезон.