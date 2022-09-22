ATP22 сентября 2022, 20:32 |
376
0
ВИДЕО. Федерер, Джокович, Надаль и Маррей провели совместную тренировку
Слишком легендарно!
22 сентября 2022, 20:32 |
376
0
Сегодня, 22 августа, легенды мужского тенниса провели совместную тренировку.
Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей проверили навыки друг друга перед официальным стартом Кубка Лейвера.
Немного суммарной статистики BIG-4:
• 66 трофея Grand Slam
• 234 сыгранных матча между собой
• 933 недели на первой строчке
Ранее стало известно расписание первого игрового дня на Кубке Лейвера.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 20 сентября 2022, 22:29 0
Марта выбрала для этого боксерский мешок
Футбол | 22 сентября 2022, 11:42 43
В глазах другой украинской «сборной» – ВСУ – мы сейчас видим абсолютно иные качества
Футбол | 21.09.2022, 23:43
Футбол | 22.09.2022, 11:40
Футзал | 22.09.2022, 13:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.09.2022, 00:47 9
21.09.2022, 04:45
20.09.2022, 20:55 7
21.09.2022, 16:49
20.09.2022, 16:18 24
22.09.2022, 00:15 25
22.09.2022, 12:55
20.09.2022, 23:35