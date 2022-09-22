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  4. ВИДЕО. Федерер, Джокович, Надаль и Маррей провели совместную тренировку
ATP
22 сентября 2022, 20:32 |
376
0

ВИДЕО. Федерер, Джокович, Надаль и Маррей провели совместную тренировку

Слишком легендарно!

22 сентября 2022, 20:32 |
376
0
ВИДЕО. Федерер, Джокович, Надаль и Маррей провели совместную тренировку
Instagram. Федерер, Джокович, Надаль и Маррей

Сегодня, 22 августа, легенды мужского тенниса провели совместную тренировку.

Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей проверили навыки друг друга перед официальным стартом Кубка Лейвера.

Немного суммарной статистики BIG-4:

• 66 трофея Grand Slam
• 234 сыгранных матча между собой
• 933 недели на первой строчке

Ранее стало известно расписание первого игрового дня на Кубке Лейвера.

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Роджер Федерер Новак Джокович Рафаэль Надаль Энди Маррей Кубок Лейвера тренировка фото видео
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Источник Sport.ua
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