Лига наций22 сентября 2022, 20:18 |
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Где смотреть онлайн матч Лиги наций Италия – Англия
Матч финалистов Евро-2020
22 сентября 2022, 20:18 |
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В пятницу, 23 сентября сборная Италии в пятом туре Лиги наций в Милане примет Англию. Начало матча – в 21:45 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Италия – Англия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
После четырех туров Италия идет третьей в группе А3 с 5 очками, а Англии – 2 балла.
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