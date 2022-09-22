В пятницу, 23 сентября сборная Италии в пятом туре Лиги наций в Милане примет Англию. Начало матча – в 21:45 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Италия – Англия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

После четырех туров Италия идет третьей в группе А3 с 5 очками, а Англии – 2 балла.