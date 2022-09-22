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  4. Где смотреть онлайн матч Лиги наций Италия – Англия
Лига наций
22 сентября 2022, 20:18 |
541
0

Где смотреть онлайн матч Лиги наций Италия – Англия

Матч финалистов Евро-2020

22 сентября 2022, 20:18 |
541
0
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Италия – Англия
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 23 сентября сборная Италии в пятом туре Лиги наций в Милане примет Англию. Начало матча – в 21:45 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Италия – Англия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

После четырех туров Италия идет третьей в группе А3 с 5 очками, а Англии – 2 балла.

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Источник Sport.ua
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