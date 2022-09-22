Экс-полузащитник сборной Украины: «Ждали многое от лидеров, но увы»

Колишній півзахисник збірної України з футболу Олег Шалаєв прокоментував матч Ліги націй між збірною України та Шотландією:

— Бывает так, что может не устраивать результат, но игра оставляет приятное впечатление. А вчера мы стали свидетелями и плохой игры, и получили нелицеприятный результат.

— Наша сборная посыпалась после 70-й минуты. До этого момента рисунок игры в целом был удовлетворительным?

— В футболе случается всякое. Возможно, у нас были шансы, и мы могли бы свести эту игру вничью. Но по такой игре было очень тяжело надеяться даже на 0:0. Да, несколько сейвов мог совершить Трубин, несколько раз мастерство шотландцев не позволило бы им забить, и мы бы дотерпели. Однако само качество игры не давало надежды на ничью — это был вопрос времени.

— Еще недавно, в июне, мы удачно сыграли против Шотландии. Почему такой контраст?

— Вчера шотландцы были совсем другими. К сожалению, изменились и мы. Все же время прошло. Появились новые игроки, поменялись обстоятельства. Все логично.

— Отсутствие Зинченко, Миколенко, Забарного и Бущана вчера было ключевым?

— Не главным, но это существенно повлияло на качество игры. Полноценно заменить их мы не смогли.

— Линия обороны — наше самое слабое звено?

— Если принимать во внимание пропущенные мячи — однозначно да. Но ведь обороняться должна вся команда. Бросилось в глаза другое — защитникам не хватало агрессии и неуступчивости в компоненте отбора мяча. В единоборствах я не заметил злости — кое-где нас очень легко продавливали.

— Футболисты национальной команды в интервью часто акцентируют внимание на важности матчей, на особом настрое из-за войны. Показалось, что вчера в их действиях впервые за все время не было азарта и желания, и они вышли на поле расслабленными.

— Не назову это расслабленностью. Возможно, накопилась усталость и сказалось психологическое давление. Безусловно, футболистам грех жаловаться, если учитывать, в каких условиях они находятся за границей. И это все накладывается… Мнения всех украинцев и футболистов, в частности, — с нашими Вооруженными Силами Украины.

— Вчера провалились все игроки, или для кого-то все же найдете положительную оценку?

— Сыграли плохо все — это факт. Особенно многого мы ждали от лидеров, но увы, их уровня мы не увидели. Если же пытаться найти хоть какой-нибудь позитив, то отмечу Артема Довбика. Он не был чрезвычайно активен, но, по крайней мере, делал все что мог. Ярмоленко? Работа с мячом, индивидуальный уровень — все при нем. Но физическая готовность, кажется, не та. От Мудрика мы ждали обыгрышей, от Малиновского классных ударов и разумных передач. Вчера этого не было.

— Анатолий Трубин отправляется в расположение «молодежки». Проблем с вратарской позицией в следующих играх не будет?

— У нас есть Андрей Лунин. Когда, если не сейчас? Он качественный вратарь.

— Александр Петраков на пресс-конференции взял вину на себя. Согласны, что тренер — главный виновник неудачи на «Хэмпден-Парк»?

— Недаром говорят, что побеждают футболисты, а проигрывает тренер. Считаю, если наставник берет на себя вину — это всегда заслуживает уважения.

— Нынешний тренерский штаб исчерпал себя в сборной?

— Нет, мы делаем выводы на основе, пожалуй, самой плохой игры при Петракове. Я не сторонник таких радикальных выводов.

— В следующий вторник мы будем принимать шотландцев в Польше. Следует ли ждать другую игру?

— Не думаю, что рисунок игры будет кардинально отличаться. По-моему, резкой смены мы не увидим. К сожалению.

— Уже в субботу у Украины тяжелый поединок в Ереване. Вам не страшно за счет игры с Арменией?

— Нет, вчерашнее поражение даст импульс злости. И понимание того, что в Армении нужно выигрывать. В таком случае матч против Шотландии на следующей неделе станет решающим. Верю в то, что мы победим Армению, хоть будет сложно. Впрочем, шансы добыть первое место в группе у нас есть. Рецепт прост — нужно побеждать в следующих двух турах.