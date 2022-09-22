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Италия
22 сентября 2022, 19:35 | Обновлено 22 сентября 2022, 19:36
327
0

ВИДЕО. Легендарный македонский футболист объявил о завершении карьеры

39-летний Горан Пандев заканчивает с профессиональным футболом

22 сентября 2022, 19:35 | Обновлено 22 сентября 2022, 19:36
327
0
ВИДЕО. Легендарный македонский футболист объявил о завершении карьеры
ФК Дженоа. Горан Пандев

Знаменитый македонский форвард Горан Пандев объявил о завершении карьеры.

39-летний македонец поблагодарил за помощь свою семью, бывших партнеров и боссов клубов, где выступал, прикрепив к посту видео со своими самыми памятными голами.

Пандев за 22 года на профессиональном уровне поиграл за «Интер», «Наполи», «Лацио», «Специю», «Дженоа», «Анкону», «Парму», а еще за «Галатасарай». Суммарно на его счету 493 матча и 101 гол в Серии А.

На клубном уровне нападающий выигрывал требл с «Интером» в 2010 году. Также у него в копилке победы в Кубке Италии с «Лацио» и «Наполи» (дважды).

К слову, в «Дженоа» Пандев выступал под руководством Андрея Шевченко.

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Горан Пандев Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу завершение карьеры
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