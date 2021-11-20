Лидер Дженоа: «Шевченко? На что-то лучшее нельзя было и надеяться»

Горан Пандев – о новом главном тренере команды

  • 20.11.2021 14:01
  • 3607 просмотров
  • 2 комментария
Лидер Дженоа: «Шевченко? На что-то лучшее нельзя было и надеяться»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Горан Пандев

Опытный форвард «Дженоа» Горан Пандев прокомментировал назначение Андрея Шевченко на пост главного тренера команды:

«Это важный сигнал от амбициозных владельцев. Не хочу обсуждать увольнение Давиде Балардини (предыдущий тренер «Дженоа», - прим.), но Шевченко добился больших результатов как тренер сборной Украины. На что-то лучшее нельзя было даже надеяться.

Он говорит мне, чтобы я делал что могу и помогал молодым. Как лидер, он хотел узнать каждого игрока в команде, это более 30 человек. Нелегко сделать так, чтобы каждый чувствовал себя важным».

Также 38-летний Пандев объявил о том, что завершит карьеру в конце сезона:

«Я остановлюсь в июне. Я хочу спасти «Дженоа» от вылета из Серии А, не могу уйти, не выполнив нашу миссию».

Источник — Corriere dello Sport

(35 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    rus
    rus, 20.11.2021 15:27
    0
    katun2, 20.11.2021 14:53
    ,"Як лідер, він хотів взнати кожного гравця у команді" разве есть такое слово "взнати"?
    У Азарова нужно спросить.
    Ссылка
    katun2
    online
    katun2, 20.11.2021 14:53
    0
    ,"Як лідер, він хотів взнати кожного гравця у команді" разве есть такое слово "взнати"?
    Ссылка
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