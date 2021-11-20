Лидер Дженоа: «Шевченко? На что-то лучшее нельзя было и надеяться»

Опытный форвард «Дженоа» Горан Пандев прокомментировал назначение Андрея Шевченко на пост главного тренера команды:

«Это важный сигнал от амбициозных владельцев. Не хочу обсуждать увольнение Давиде Балардини (предыдущий тренер «Дженоа», - прим.), но Шевченко добился больших результатов как тренер сборной Украины. На что-то лучшее нельзя было даже надеяться.

Он говорит мне, чтобы я делал что могу и помогал молодым. Как лидер, он хотел узнать каждого игрока в команде, это более 30 человек. Нелегко сделать так, чтобы каждый чувствовал себя важным».

Также 38-летний Пандев объявил о том, что завершит карьеру в конце сезона:

«Я остановлюсь в июне. Я хочу спасти «Дженоа» от вылета из Серии А, не могу уйти, не выполнив нашу миссию».