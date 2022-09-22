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Украина. Премьер лига
22 сентября 2022, 18:48 | Обновлено 22 сентября 2022, 19:31
977
0

Ингулец дозаявил еще одного игрока на сезон – сына украинского футболиста

Даниил Чечер теперь сможет появиться на поле в сезоне 2022/23

22 сентября 2022, 18:48 | Обновлено 22 сентября 2022, 19:31
977
0
Ингулец дозаявил еще одного игрока на сезон – сына украинского футболиста
ФК Ингулец

Футбольный клуб «Ингулец» дозаявил еще одного игрока на сезон УПЛ 2022/23.

Им стал 17-летний Даниил Чечер, который является сыном Вячеслава Чечера.

В прошлом сезоне он провел 1 матч в составе «Мариуполя» в чемпионате Украины U-19.

Отметим, что Вячеслав Чечер долгое время выступал за «Зарю» и «Металлург», а также играл за сборную Украины.

Ранее «Ингулец» также дозаявил на сезон вратаря.

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Даниил Чечер Ингулец заявка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
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Источник УПЛ
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