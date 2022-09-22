Ингулец дозаявил еще одного игрока на сезон – сына украинского футболиста

Футбольный клуб «Ингулец» дозаявил еще одного игрока на сезон УПЛ 2022/23.

Им стал 17-летний Даниил Чечер, который является сыном Вячеслава Чечера.

В прошлом сезоне он провел 1 матч в составе «Мариуполя» в чемпионате Украины U-19.

Отметим, что Вячеслав Чечер долгое время выступал за «Зарю» и «Металлург», а также играл за сборную Украины.

Ранее «Ингулец» также дозаявил на сезон вратаря.