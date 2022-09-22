Украина. Премьер лига22 сентября 2022, 18:48 | Обновлено 22 сентября 2022, 19:31
977
0
Ингулец дозаявил еще одного игрока на сезон – сына украинского футболиста
Даниил Чечер теперь сможет появиться на поле в сезоне 2022/23
22 сентября 2022, 18:48 | Обновлено 22 сентября 2022, 19:31
977
0
Футбольный клуб «Ингулец» дозаявил еще одного игрока на сезон УПЛ 2022/23.
Им стал 17-летний Даниил Чечер, который является сыном Вячеслава Чечера.
В прошлом сезоне он провел 1 матч в составе «Мариуполя» в чемпионате Украины U-19.
Отметим, что Вячеслав Чечер долгое время выступал за «Зарю» и «Металлург», а также играл за сборную Украины.
Ранее «Ингулец» также дозаявил на сезон вратаря.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 сентября 2022, 11:40 14
Сердар Дурсун хочет играть в команде, где он будет игроком стартового состава
Футбол | 22 сентября 2022, 11:42 42
В глазах другой украинской «сборной» – ВСУ – мы сейчас видим абсолютно иные качества
Футбол | 22.09.2022, 15:10
Футбол | 22.09.2022, 11:13
Футбол | 21.09.2022, 20:24
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.09.2022, 00:15 25
20.09.2022, 16:18 24
22.09.2022, 00:47 9
21.09.2022, 04:45
20.09.2022, 21:10
20.09.2022, 21:15
20.09.2022, 20:55 7
21.09.2022, 16:49