Украинец вышел в четвертьфинал челленджера в Румынии

Украинский теннисист Георгий Кравченко вместе со своим напарником Йоханом Никлесом (Швейцария) вышел в четвертьфинал грунтового чедлленджера в Сибиу (Румыния).

АТР челленджер Сибиу. Пары. Грунт. 1/8 финала

Георгий Кравченко (Украина) / Йохан Никлес (Швейцария) – Билли Харрис (Великобритания) / Келси Стивенсон (Канада) – 6:2, 6:3

Далее украинец и швейцарец сыграют с парой Лука Маргароли (Швейцария) / Рамкумар Раманатан (Индия)/ Матч состоится 23 августа не ранее 11:00 по Киеву.

Ранее Кравченко вылетел в первом раунде одиночного разряда на этом турнире.