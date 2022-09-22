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  4. Украинец вышел в четвертьфинал челленджера в Румынии
ATP
22 сентября 2022, 17:28 |
158
0

Украинец вышел в четвертьфинал челленджера в Румынии

Георгий Кравченко сыграет в 1/4 финала парного разряда

22 сентября 2022, 17:28 |
158
0
Украинец вышел в четвертьфинал челленджера в Румынии
ФТУ. Георгий Кравченко

Украинский теннисист Георгий Кравченко вместе со своим напарником Йоханом Никлесом (Швейцария) вышел в четвертьфинал грунтового чедлленджера в Сибиу (Румыния).

АТР челленджер Сибиу. Пары. Грунт. 1/8 финала

Георгий Кравченко (Украина) / Йохан Никлес (Швейцария) – Билли Харрис (Великобритания) / Келси Стивенсон (Канада) – 6:2, 6:3

Далее украинец и швейцарец сыграют с парой Лука Маргароли (Швейцария) / Рамкумар Раманатан (Индия)/ Матч состоится 23 августа не ранее 11:00 по Киеву.

Ранее Кравченко вылетел в первом раунде одиночного разряда на этом турнире.

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Источник Sport.ua
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