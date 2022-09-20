Кравченко проиграл в первом раунде основы челленджера в Сибиу

Украинский теннисист Георгий Кравченко не смог преодолеть барьер первого круга основы на челленджере в Румынии.

В первом раунде украинец, который преодолел квалификацию, проиграл румыну Филипу Кристиану Жьяну. По ходу матча Георгий был вынужден брать медицинский тайм-аут.

Сибиу. Первый круг

Георгий Кравченко (Украина) – Филип Кристиан Жьяну (Румыния) – 6:2, 1:6, 6:7(3)

Кравченко продолжит борьбу в парной сетке турнира, где сыграет вместе с Йоханом Никлсом из Швейцарии.