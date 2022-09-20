Кравченко проиграл в первом раунде основы челленджера в Сибиу
Георгий уступил сопернику из Румынии
Украинский теннисист Георгий Кравченко не смог преодолеть барьер первого круга основы на челленджере в Румынии.
В первом раунде украинец, который преодолел квалификацию, проиграл румыну Филипу Кристиану Жьяну. По ходу матча Георгий был вынужден брать медицинский тайм-аут.
Сибиу. Первый круг
Георгий Кравченко (Украина) – Филип Кристиан Жьяну (Румыния) – 6:2, 1:6, 6:7(3)
Кравченко продолжит борьбу в парной сетке турнира, где сыграет вместе с Йоханом Никлсом из Швейцарии.
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