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ATP
20 сентября 2022, 21:33 | Обновлено 20 сентября 2022, 21:41
65
0

Кравченко проиграл в первом раунде основы челленджера в Сибиу

Георгий уступил сопернику из Румынии

20 сентября 2022, 21:33 | Обновлено 20 сентября 2022, 21:41
65
0
Кравченко проиграл в первом раунде основы челленджера в Сибиу
ФТУ. Георгий Кравченко

Украинский теннисист Георгий Кравченко не смог преодолеть барьер первого круга основы на челленджере в Румынии.

В первом раунде украинец, который преодолел квалификацию, проиграл румыну Филипу Кристиану Жьяну. По ходу матча Георгий был вынужден брать медицинский тайм-аут.

Сибиу. Первый круг
Георгий Кравченко (Украина) – Филип Кристиан Жьяну (Румыния) – 6:2, 1:6, 6:7(3)

Кравченко продолжит борьбу в парной сетке турнира, где сыграет вместе с Йоханом Никлсом из Швейцарии.

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Георгий Кравченко ATP Сибиу
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Источник Sport.ua
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