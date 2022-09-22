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  4. Френки ДЕ ЙОНГ: «Левандовски – идеальный форвард»
Испания
22 сентября 2022, 17:13 |
236
0

Френки ДЕ ЙОНГ: «Левандовски – идеальный форвард»

Хавбек «Барселоны» - о партнере по команде

22 сентября 2022, 17:13 |
236
0
Френки ДЕ ЙОНГ: «Левандовски – идеальный форвард»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Полузащитник «Барселоны» Френки Де Йонг поделился своим мнением по поводу партнера по команде Роберта Левандовски:

«Левандовски – очень хороший человек. Он один из лучших игроков в мире, идеальный нападающий. Он сильный, может придержать мяч, его технические навыки очень хорошие, он много двигается и забивает много голов».

Ранее Де Йонг рассказал, почему остался в «Барселоне».

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Френки Де Йонг Роберт Левандовски Барселона
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Источник Mundo Deportivo
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