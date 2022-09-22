Френки ДЕ ЙОНГ: «Левандовски – идеальный форвард»

Полузащитник «Барселоны» Френки Де Йонг поделился своим мнением по поводу партнера по команде Роберта Левандовски:

«Левандовски – очень хороший человек. Он один из лучших игроков в мире, идеальный нападающий. Он сильный, может придержать мяч, его технические навыки очень хорошие, он много двигается и забивает много голов».

Ранее Де Йонг рассказал, почему остался в «Барселоне».