Испания22 сентября 2022, 17:13 |
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Френки ДЕ ЙОНГ: «Левандовски – идеальный форвард»
Хавбек «Барселоны» - о партнере по команде
22 сентября 2022, 17:13 |
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Полузащитник «Барселоны» Френки Де Йонг поделился своим мнением по поводу партнера по команде Роберта Левандовски:
«Левандовски – очень хороший человек. Он один из лучших игроков в мире, идеальный нападающий. Он сильный, может придержать мяч, его технические навыки очень хорошие, он много двигается и забивает много голов».
Ранее Де Йонг рассказал, почему остался в «Барселоне».
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