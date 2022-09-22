Френки ДЕ ЙОНГ: «Я всегда хотел остаться в Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассказал, что был спокоен относительно своего будущего в каталонском клубе, в очередной раз подтвердив, что не хотел уходить.

«Я всегда хотел остаться в «Барселоне» этим летом, и поэтому всегда сохранял спокойствие. У клуба есть свои идеи, и у меня есть свои, иногда они противоречат друг другу. Но дела пошли нормально», - сказал де Йонг.

Ранее сообщалось, что английский «Челси» был близок к подписанию Де Йонга.