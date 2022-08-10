МЮ отказался. Челси близок к подписанию Де Йонга

«Челси» близок к договоренности с «Барселоной» по поводу условий трансфера полузащитника Френки Де Йонга. Об этом сообщают британские СМИ.

Ранее над трансфером Де Йонга активно работал «Манчестер Юнайтед». Однако «Красные дьяволы» решили отказаться от идеи подписать хавбека.

Сам Де Йонг хочет остаться в «Барселоне», но при этом не желает идти на снижение зарплаты, чего от него требует каталонский клуб.