Англия10 августа 2022, 15:28 |
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МЮ отказался. Челси близок к подписанию Де Йонга
Хавбек «Барселоны» еще может сменить клуб
10 августа 2022, 15:28 |
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«Челси» близок к договоренности с «Барселоной» по поводу условий трансфера полузащитника Френки Де Йонга. Об этом сообщают британские СМИ.
Ранее над трансфером Де Йонга активно работал «Манчестер Юнайтед». Однако «Красные дьяволы» решили отказаться от идеи подписать хавбека.
Сам Де Йонг хочет остаться в «Барселоне», но при этом не желает идти на снижение зарплаты, чего от него требует каталонский клуб.
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Комментарии 1
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Він вимагає повернути старі борги. В тій Барселоні занадто багато керівників та гравців, ніяк не розберуться. Хай вчаться у Реала.
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