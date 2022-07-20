Челси готовит предложение по Де Йонгу

«Челси» готовит официальное предложение «Барселоне» по трансферу Френки Де Йонга. Об этом сообщают испанские СМИ.

Ранее над трансфером Де Йонга активно работал «Манчестер Юнайтед», однако нидерландский хавбек не был заинтересован в переходе в стан «Красных Дьяволов». В итоге «Манчестер Юнайтед» сделал выбор в пользу Кристиана Эриксена.

Что касается «Челси», то «Синие» готовы предложить за Де Йонга 51 миллион фунтов, а также двух игроков – Сесара Аспиликуэту и Маркоса Алонсо.