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  4. Челси готовит предложение по Де Йонгу
Англия
20 июля 2022, 10:12 |
499
0

Челси готовит предложение по Де Йонгу

Хавбек «Барселоны» может перейти в другой английский клуб

20 июля 2022, 10:12 |
499
0
Челси готовит предложение по Де Йонгу
ФК Барселона. Френки Де Йонг

«Челси» готовит официальное предложение «Барселоне» по трансферу Френки Де Йонга. Об этом сообщают испанские СМИ.

Ранее над трансфером Де Йонга активно работал «Манчестер Юнайтед», однако нидерландский хавбек не был заинтересован в переходе в стан «Красных Дьяволов». В итоге «Манчестер Юнайтед» сделал выбор в пользу Кристиана Эриксена.

Что касается «Челси», то «Синие» готовы предложить за Де Йонга 51 миллион фунтов, а также двух игроков – Сесара Аспиликуэту и Маркоса Алонсо.

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Френки Де Йонг Челси Барселона Сесар Аспиликуэта Маркос Алонсо трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
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