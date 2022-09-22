Англия22 сентября 2022, 16:12 | Обновлено 22 сентября 2022, 16:19
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Дубравка досрочно вернется в Манчестер Юнайтед из сборной Словакии
Вратарь не сможет помочь своей национальной команде из-за травмы
22 сентября 2022, 16:12 | Обновлено 22 сентября 2022, 16:19
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Голкипер английского «Манчестер Юнайтед» Мартин Дубравка из-за травмы досрочно покинет расположение сборной Словакии и вернется на базу в Каррингтон.
Дубравка, отыгравший 30 матчей за свою национальную команду, готовился к играм Лиги наций против Азербайджана и Беларуси.
«Манчестер Юнайтед» арендовал 33-летнего голкипера у «Ньюкасла» до конца сезона. За «красных дьяволов» Дубравка еще не дебютировал, но попадал в заявку команды на матчи.
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