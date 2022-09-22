Дубравка досрочно вернется в Манчестер Юнайтед из сборной Словакии

Голкипер английского «Манчестер Юнайтед» Мартин Дубравка из-за травмы досрочно покинет расположение сборной Словакии и вернется на базу в Каррингтон.

Дубравка, отыгравший 30 матчей за свою национальную команду, готовился к играм Лиги наций против Азербайджана и Беларуси.

«Манчестер Юнайтед» арендовал 33-летнего голкипера у «Ньюкасла» до конца сезона. За «красных дьяволов» Дубравка еще не дебютировал, но попадал в заявку команды на матчи.