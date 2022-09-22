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Лига наций
22 сентября 2022, 15:51 | Обновлено 22 сентября 2022, 16:08
126
0

Анатолий ТРУБИН: «Нужно помогать стране, а уже потом будем отдыхать»

Голкипер «Шахтера» – о переезде в расположение молодежной сборной Украины

22 сентября 2022, 15:51 | Обновлено 22 сентября 2022, 16:08
126
0
Анатолий ТРУБИН: «Нужно помогать стране, а уже потом будем отдыхать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин, который накануне сыграл против Шотландии (0:3) в матче Лиги наций, прокомментировал свой отъезд в молодежную национальную команду.

«Мало времени на отдых? Когда играешь за свою страну, то нет такого, как отдых, устал или не устал. Надо работать помогать стране, побеждать. А потом уже будем отдыхать», - сказал Трубин.

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Источник vZbirna
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