Лига наций22 сентября 2022, 15:51 | Обновлено 22 сентября 2022, 16:08
126
0
Анатолий ТРУБИН: «Нужно помогать стране, а уже потом будем отдыхать»
Голкипер «Шахтера» – о переезде в расположение молодежной сборной Украины
22 сентября 2022, 15:51 | Обновлено 22 сентября 2022, 16:08
126
0
Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин, который накануне сыграл против Шотландии (0:3) в матче Лиги наций, прокомментировал свой отъезд в молодежную национальную команду.
«Мало времени на отдых? Когда играешь за свою страну, то нет такого, как отдых, устал или не устал. Надо работать помогать стране, побеждать. А потом уже будем отдыхать», - сказал Трубин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 сентября 2022, 11:42 27
В глазах другой украинской «сборной» – ВСУ – мы сейчас видим абсолютно иные качества
Футбол | 22 сентября 2022, 00:47 9
В Глазго сине-желтая команда проиграла шотландцам с разгромным счетом 0:3
Футбол | 21.09.2022, 23:43
Футбол | 22.09.2022, 12:43
Футбол | 22.09.2022, 12:44
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.09.2022, 21:15
21.09.2022, 20:24 25
21.09.2022, 16:49
20.09.2022, 17:52 24
20.09.2022, 16:18 24
21.09.2022, 04:45
20.09.2022, 22:55 2
20.09.2022, 21:10