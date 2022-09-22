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  4. Игорь ЯВОРСКИЙ: «Контроля мяча у нас практически не было»
Украина. Премьер лига
22 сентября 2022, 13:52 | Обновлено 22 сентября 2022, 14:01
369
1

Игорь ЯВОРСКИЙ: «Контроля мяча у нас практически не было»

Специалист назвал причину поражения сборной Украины

22 сентября 2022, 13:52 | Обновлено 22 сентября 2022, 14:01
369
1
Игорь ЯВОРСКИЙ: «Контроля мяча у нас практически не было»
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Игорь Яворский прокомментировал выездной поединок национальной сборной Украины в Лиге наций против сборной Шотландии (0:3).

«Полагаю, нам не хватило созидания в этой встрече. Контроля мяча у нас практически и не было. Думаю, это основная причина поражения. Пока у наших футболистов были силы – они боролись, а после перерыва все стало намного труднее. Наши защитники очень низко садились к своим воротам и часто играли на Трубина. Впереди мяч у наших ребят не задерживался. Игравший в линии атаки Довбик – зависимый футболист. Нужно, чтобы его партнеры простреливали в штрафную, доставляли до него мяч в третьей зоне», - сказал Яворский.

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Источник Sportarena
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Комментарии 1
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GloryUkraine
Чесно, вчора було таке враження, що наші не мали поняття що з тим м'ячем робити, як його зупиняти, обробляти та куди пасувати. Трубін якось відбивав, але здебільшого м'яч просто попадав і нього. І що не кажіть, але всі три голи залетіли в один кут. Тобто реакція Трубіна на лівий кут ніяка.
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