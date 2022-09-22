Игорь ЯВОРСКИЙ: «Контроля мяча у нас практически не было»

Известный украинский тренер Игорь Яворский прокомментировал выездной поединок национальной сборной Украины в Лиге наций против сборной Шотландии (0:3).

«Полагаю, нам не хватило созидания в этой встрече. Контроля мяча у нас практически и не было. Думаю, это основная причина поражения. Пока у наших футболистов были силы – они боролись, а после перерыва все стало намного труднее. Наши защитники очень низко садились к своим воротам и часто играли на Трубина. Впереди мяч у наших ребят не задерживался. Игравший в линии атаки Довбик – зависимый футболист. Нужно, чтобы его партнеры простреливали в штрафную, доставляли до него мяч в третьей зоне», - сказал Яворский.