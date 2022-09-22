Англия22 сентября 2022, 13:20 | Обновлено 22 сентября 2022, 13:42
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Джек ГРИЛИШ: «В Астон Вилле я был более свободен»
Хавбек «Манчестер Сити» сравнил свою игру в нынешней команде с бывшей
22 сентября 2022, 13:20 | Обновлено 22 сентября 2022, 13:42
53
0
Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался о своей игре в составе «горожан» и в «Астон Вилле».
«Вероятно, я не играл на пике своей формы с тех пор, как перешел в «Манчестер Сити». Но я думаю, что мельком показал его.
Это полностью отличается от того, как это было в «Астон Вилле». Я думаю, что в там я был более свободен», - сказал Грилиш.
Ранее сообщалось, что Грилиш намерен покинуть «Манчестер Сити» в конце сезона.
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