Джек ГРИЛИШ: «В Астон Вилле я был более свободен»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался о своей игре в составе «горожан» и в «Астон Вилле».

«Вероятно, я не играл на пике своей формы с тех пор, как перешел в «Манчестер Сити». Но я думаю, что мельком показал его.

Это полностью отличается от того, как это было в «Астон Вилле». Я думаю, что в там я был более свободен», - сказал Грилиш.

Ранее сообщалось, что Грилиш намерен покинуть «Манчестер Сити» в конце сезона.