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Лига наций
22 сентября 2022, 13:22 |
362
1

Экс-игрок сборной Украины: «Так плохо при Петракове команда еще не играла»

Ярослав Хома – о разгромном поражении от шотландцев

22 сентября 2022, 13:22 |
362
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Экс-игрок сборной Украины: «Так плохо при Петракове команда еще не играла»
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный в прошлом футболист «Карпат» и сборной Украины Ярослав Хома оценил шансы сборной Украины в борьбе за повышение в классе в Лиге наций.

— Я очень разочарован, неприятно поражен тем, как наши ребята отбывали номер, иначе и не скажешь, во втором тайме. Только чудом не пропустили еще больше голов.

— Но ведь до перерыва ничто не предвещало такого фиаско. Соперничество ведь проходило на встречных курсах, полумоменты возникали у ворот обеих сборных…
— Все же, настораживало отсутствие у гостей должной подстраховки на флангах, ошибки наших стопперов, отсутствие креатива в завершающей атакующей стадии. Потому что стоило шотландцам прибавить обороты, высоко прессинговать, как их доминирование сомнений не вызывало. К счастью, до перерыва это было только эпизодически.

— Вчера тренер не мог рассчитывать сразу на нескольких ведущих исполнителей. Отсутствие кого из них чувствовалось больше всего?
— Ильи Забарного, с его первой передачей, умением действовать на втором этаже, и Александра Зинченко — цепкого, с точным последним пасом. К сожалению, приходится констатировать, что наша сборная не может похвастаться глубиной состава. Отсутствие кого-то из лидеров сразу же сказывается.

— Сложилось впечатление, что на второй тайм подопечные Александра Петракова вообще вышли с одной целью: не пропустить и добиться ничьей, которая их устраивала…
— Согласен, но такая пассивная тактика, особенно в поединках с британцами, всегда очень мотивированными, рано или поздно заканчивается неудачей. Тем более, что наши фланговые игроки Андрей Ярмоленко и Михаил Mудрик не умеют защищаться, чем хозяева искусно воспользовались. Неприятно поразило и то, что после перерыва гости были какими-то обреченными, не продемонстрировали сплоченности, желания сыграть через не могу. Так плохо, как во втором тайме, наша сборная под руководством Петракова еще не играла.

А шотландцы — молодцы, в каждом эпизоде ​​сражались до последнего и могли победить с еще большим счетом. Угадал их наставник и с заменами. Вообще сложилось впечатление, что гости не знали, как опекать при розыгрыше стандартных положений гренадера британцев Линдона Дайкса, который за семь минут пребывания на поле дважды заставлял капитулировать вратаря Анатолия Трубина, по моему мнению, единственного в сборной Украины, кто заслужил положительной оценки.

— После разгрома в Глазго сборная Украины лишилась лидерства в своей группе. Как вы оцениваете ее шансы в борьбе за повышение в классе?
— Впереди два тяжелых испытания. Сначала в Ереване с прогрессирующими армянами, пытаясь действовать технически и быстро. И в завершение, в польском Кракове с настроенными шотландцами, которым все равно где играть — дома или в гостях. Если уже послезавтра наши ребята в Ереване докажут своей игрой случайность провала в Глазго, то у них есть большие шансы вернуть себе в итоге первое место.

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Источник zbirna.com
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Gargantua
смутно помню такого. Кажется опорник. Неужели он даже в сборной играл?
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